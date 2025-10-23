Розвідка спрогнозувала кризу в Росії у 2026-му: вийшов запас міцності

Держава-агресор входить у 2026-й з провальними бюджетними прогнозами через обвал цін на нафту Urals

Ціни на російську нафту Urals впали до мінімуму з весни, що ставить під загрозу бюджетні плани як Москви, так і Мінська. Економіки обох країн готуються до року скорочень через падіння енергетичних доходів, що загрожує розширенням бюджетного дефіциту та скороченням соціальних витрат. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Російський уряд спочатку закладав у бюджет ціну Urals на рівні $70 за барель, проте згодом змушений був знизити прогноз до $58. На 2026 рік Міністерство фінансів РФ очікує лише незначне підвищення – до $59 за барель.

Навіть за таких розрахунків російський бюджет передбачає падіння нафтових і газових доходів на 20% та дефіцит щонайменше 3,8 трлн рублів.

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися, а котирування Urals періодично опускаються нижче встановленої Євросоюзом "стелі" у $47,6 за барель.

Для білоруської економіки, що більш ніж на дві третини залежить від торгівлі з Росією, це означає прямі втрати. За перші дев'ять місяців поточного року зростання ВВП склало лише 1,6% замість запланованих понад 4%, промислове виробництво скоротилося.

Білоруський уряд уже переглянув прогноз на наступний рік у бік зниження – тепер очікується приріст економіки лише на 2,6%.

Обидві країни підходять до нового року без запасу міцності. Росія стикається з падінням енергетичних доходів. Білорусь, чиї торгівля й фінанси майже повністю прив'язані до Москви, втрачає навіть формальні ознаки економічної самостійності.