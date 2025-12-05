Военным нужно заключить новые контракты для большей зарплаты – Шмыгаль

Средств на повышение денежного обеспечения в бюджете на 2026 год пока нет, но Минобороны обещает больше денег за контракт

Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Министерство обороны будет искать варианты для повышения денежного обеспечения военнослужащих, но в приоритете – новые контракты. Об этом в пятницу на заседании Верховной Рады сказал министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство рассмотрит и, надеюсь, поддержит законопроект Министерства обороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы. После поддержки этого законопроекта мы сможем стартануть с контрактной формой, которая будет предусматривать другие условия для военнослужащих. Мы работаем над тем, чтобы они были лучше существующих", – сказал Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский раньше говорил, что базовая зарплата за новыми контрактами в Вооруженных Силах Украины, вероятно, будет повышена до 50 000 – 60 000 грн.

"Относительно денежного обеспечения как такового, здесь нужны отдельные институциональные и законодательные изменения, чтобы мы могли над этим работать. Мы провели работу с профильным комитетом, проговорили этот вопрос. Будем искать варианты, но сейчас опираемся на контрактную форму", – сказал Шмыгаль.

По состоянию на сейчас денежное обеспечение выплачивается в полном объеме, подчеркнул он.

"Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения в 2026 году не предусматривается. Мы предусматриваем новые контрактные формы, которые будут предусматривать улучшенные условия для всех военнослужащих. Для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме и получать больше средств", – подытожил министр.

Минимальный размер денежного обеспечения в армии составляет 20 000 грн.

Его не пересматривали с февраля 2023 года, когда была отменена надбавка в размере 30 000 грн для тыловых военнослужащих.