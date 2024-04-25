Сегодня в обращении есть монеты номиналом 1, 2, 5, 10 гривен и разменные монеты 10 и 50 копеек.

Монеты, имеющиеся в кошельках украинцев, существенно отличаются от того набора, который еще был несколько лет назад.

В июне 2019 года Нацбанк под руководством Якова Смолия принял постановление об изъятии из наличного обращения монет номиналом 1, 2 и 5 копеек.

С начала октября 2020 года Нацбанк уже под руководством Кирилла Шевченко лишил украинцев возможности рассчитываться монетами номиналом 25 копеек.

Главный аргумент НБУ относительно таких решений – стоимость изготовления мелких монет превышает их номинал. Вместе с тем в апреле 2018 года регулятором были введены в обращение новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни.

До этого в обращении уже была монета номинальной стоимостью 1 гривня. Новая монета от старой отличалась весом. Она – вдвое легче. Гривня старого образца (она до сих пор находится в обращении в незначительном количестве) весит 6,8 грамма. Новая – 3,3 грамма. Таким образом, очевидно, что НБУ приблизил себестоимость изготовления монеты к ее номиналу.

В декабре 2019 года появились монеты номинальной стоимостью 5 гривен. В июне 2020 года – 10 гривен.

Появление монет номинальной стоимостью 2, 5, 10 гривен взамен бумажным аналогам в Нацбанке также объяснили экономической целесообразностью. Аргументы – продолжительность жизни монет значительно выше (20-25 лет), чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов (1-2 года). Подсчитанная в то время Нацбанком экономия на выпуске – около 1 млрд грн.

Выведенные из обращения монеты в утилизированном виде (мотивы изображений на монетах уничтожались на специальном оборудовании Банкнотно-монетного двора) НБУ выставлял на аукционы. В октябре 2020 года продал 40 тонн прежних монет за 651 000 грн.

Еще около 46 тонн прежних монет (их стартовая стоимость была 345 456,78 грн) в мае 2021 года проданы не были. Аукцион по непонятным причинам указан как такой, что не состоялся.

Из семи участников, участвовавших в нем, наибольшую сумму 1,6 млн грн предлагала компания "Стилсервис". В тот момент ее владельцем был записан Евгений Пипа из села в Донецкой области. Сейчас она принадлежит гражданину Узбекистана Жамшидбеку Умурзакову.

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В настоящее время в обращении есть монеты номиналом 1, 2, 5, 10 гривен и разменные монеты 10 и 50 копеек.

Вес монеты номиналом 1 гривня – 3,3 грамма, 2 гривни – 4 грамма, 5 гривен – 5,2 грамма, 10 гривен – 6,4 грамма, 10 копеек – 1,7 грамма, 50 копеек – 4,2 грамма.

На фоне того что стоимость металлов в мире растет, LIGA.net поинтересовалась у Нацбанка: насколько сейчас номинальная стоимость монет соответствует цене металла, из которого они сделаны?

На такой запрос в НБУ ответили, что "сведения о расходах по изготовлению банкнот и монет национальной валюты относятся к информации с ограниченным доступом".

В то же время в НБУ говорят, что им удалось добиться уменьшения стоимости металла для изготовления монет из-за отказа цветных металлов и сплавов, стоимость которых на международном рынке повышается и приводит к увеличению себестоимости изготовления монет.