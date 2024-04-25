Сьогодні в обігу є монети номіналом 1, 2, 5, 10 гривень і розмінні монети 10 і 50 копійок.

Монети, які наразі є у гаманцях українців, істотно відрізняються від того набору, який ще був кілька років тому.

У червні 2019 року Нацбанк під керівництвом Якова Смолія ухвалив постанову про вилучення з готівкового обігу монет номіналом 1, 2 і 5 копійок.

З початку жовтня 2020 року Нацбанк уже під керівництвом Кирила Шевченка позбавив українців можливості розраховуватися монетами номіналом 25 копійок.

Головний аргумент НБУ щодо таких рішень – вартість виготовлення дрібних монет перевищує їх номінал. Водночас у квітні 2018 року регулятором було введено в обіг нові монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.

До цього в обігу вже була монета номінальною вартістю 1 гривня. Нова монета від старої відрізнялася вагою. Вона – удвічі легша. Гривня старого зразка (вона і досі є в обігу у незначній кількості) важить 6,8 грама. Нова – 3,3 грама. Таким чином, очевидно, НБУ наблизив собівартість виготовлення монети до її номіналу.

У грудні 2019 року з'явилися монети номінальною вартістю 5 гривень. У червні 2020 року – 10 гривень.

Появу монет номінальною вартістю 2, 5, 10 гривень на заміну паперовим аналогам в Нацбанку також пояснили економічною доцільністю. Аргументи – тривалість життя монет значно вища (20-25 років), ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів (1-2 роки). Підрахована на той час Нацбанком економія на випуску – близько 1 млрд грн.

Виведені з обігу монети в утилізованому вигляді (мотиви зображень на монетах знищувались на спеціальному обладнанні Банкнотно-монетного двору) НБУ виставляв на аукціони. У жовтні 2020 року продав 40 тонн колишніх монет за 651 000 грн.

Ще близько 46 тонн колишніх монет (їх стартова вартість була 345 456,78 грн) у травні 2021 року продані не були. Аукціон із незрозумілих причин зазначений такий, що не відбувся.

Із семи учасників, які брали в ньому участь, найбільшу суму 1,6 млн грн пропонувала компанія "Стілсервіс". На той момент її власником був записаний Євген Пипа з села в Донецькій області. Зараз вона належить громадянину Узбекистану Жамшідбеку Умурзакову.

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Наразі в обігу є монети номіналом 1, 2, 5, 10 гривень і розмінні монети 10 і 50 копійок.

Вага монети номіналом 1 гривня – 3,3 грама, 2 гривні – 4 грами, 5 гривень – 5,2 грама, 10 гривень – 6,4 грама, 10 копійок – 1,7 грама, 50 копійок – 4,2 грама.

На тлі того що вартість металів у світі зростає, LIGA.net поцікавилася у Нацбанку: наскільки зараз номінальна вартість монет відповідає ціні металу, з якого вони зроблені?

На такий запит в НБУ відповіли, що "відомості про витрати на виготовлення банкнот і монет національної валюти належать до інформації з обмеженим доступом".

Водночас у НБУ кажуть, що їм вдалося досягти зменшення вартості металу для виготовлення монет через відмову від кольорових металів і сплавів, вартість яких на міжнародному ринку підвищується і призводить до збільшення собівартості виготовлення монет.