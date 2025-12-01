Трамп помиловал финансиста Дэвида Джентиле, осужденного за мошенничество

Фото: EPA / Грэм Слоан

Дональд Трамп вызвал волну критики, смягчив наказание бывшему инвестиционному менеджеру Дэвиду Джентиле, который провел в тюрьме менее трех недель после осуждения за крупное финансовое мошенничество. Об этом сообщило издание Newsweek.

Министерство юстиции США обвинило Джентиле и его партнеров в создании мошеннической схемы, которая нанесла ущерб более чем 10 000 инвесторов. По версии следствия, финансисты искажали фактические результаты деятельности трех фондов прямых инвестиций.

Газета The New York Times, первой сообщившая о решении президента, отмечает, что пока нет подтверждений связей между Джентиле и Трампом или его окружением. Смягчение наказания, в отличие от полного помилования, не обязательно отменяет все правовые последствия осуждения.

"Джентиле и его сообщник Джеффри Шнайдер привлекли около 1,6 миллиарда долларов от частных инвесторов, основываясь на ложных обещаниях получения инвестиционной прибыли от деятельности портфельных компаний, используя при этом капитал инвесторов для выплаты дивидендов и создания ложного впечатления успеха", – заявил после вынесения приговора Джозеф Ночелла-младший, прокурор США Восточного округа Нью-Йорка.

Решение Трампа стало очередным в серии его спорных помилований и смягчений приговоров. С момента возвращения на пост в январе 2025 года президент активно использует право помилования в интересах политических союзников, доноров и сторонников. В частности, сотни людей, обвиняемых в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, получили от него помилование.

В социальных сетях новость вызвала резкую критику. Многие пользователи обратили внимание на двойные стандарты в отношении администрации к различным категориям правонарушителей.

"Трамп депортирует афганца, проживающего в США с временным защищенным статусом, если его обвинят в краже 1000 долларов. Но он отпустит белого парня, осужденного за кражу 1,6 миллиарда долларов у американских граждан, чтобы тот совершил еще больше преступлений", – написал в социальной сети X конгрессмен от Иллинойса, демократ Шон Кастен.