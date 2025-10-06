Еврокомиссия объяснила механизм "репарационного кредита" для Украины

Права требования России на замороженные активы в Евросоюзе остаются юридически нетронутыми, но сами деньги предлагается инвестировать

Здание Euroclear (Фото: Google Maps)

Европейская комиссия в понедельник провела технический брифинг по поводу механизма будущего "репарационного кредита" для Украины, сообщила корреспондент LIGA.net.

"Для того, чтобы выдержать эту [российскую] агрессию, Украине необходимы значительные ресурсы. Если их не предоставить, это, вероятно, приведет к коллапсу Украины, что создаст серьезный риск для безопасности Европы. Позиция США по финансовой помощи изменилась, и мы уже не можем полагаться на значительные американские взносы. Поэтому мы пересмотрели вопрос активов России. Вызов заключается в том, как использовать эти активы, чтобы уважать суверенитет и соблюдать международное право. Мы считаем, что нашли жизнеспособное решение, которое не предусматривает конфискации", – рассказали в пресс-службе Еврокомиссии.

Ключевым элементом схемы является Euroclear – международный депозитарий ценных бумаг, который хранит большинство российских активов в Европе.

По состоянию на начало октября 2025 года Euroclear удерживает около 175 млрд евро наличности, собранных от погашения российских долговых ценных бумаг. Ожидается, что в ближайшие годы эта сумма вырастет до 185 млрд евро.

Из-за санкций Euroclear запрещено возвращать эти средства России, и они накапливаются на счетах у депозитария.

Евросоюз подтверждает, что права требования России на замороженные активы остаются юридически неприкосновенными, но сами деньги предлагается инвестировать в специальный долговой инструмент. Они станут основой для предоставления Украине "ограниченного" кредита.

"Ограниченный" означает, что Украина обязуется возвращать сумму кредита только после того, как Россия выплатит репарации.

"Мы фактически занимаем деньги у Euroclear, который хранит активы России. Среди этих активов есть наличные, которые сейчас находятся на счету в Euroclear из-за санкций. Это средства, которые должны были быть возвращены России, но из-за санкций они заморожены", – сказали представители Евросоюза.

Кредит потребует гарантий от государств-членов ЕС на сумму до 85 млрд евро, но в Еврокомиссии считают риск их реализации минимальным. Гарантии будут предоставляться на двусторонней основе, точный механизм распределения (добровольный или по принципу ВВП) еще обсуждается.

"Если Россия не выплатит репарации, государства-члены могут принять решение о снятии санкций, но финансовые последствия будут ложиться на них", – рассказали в ЕК.

Предложение находится на начальной стадии, комиссия продолжит обсуждение с государствами-членами для улучшения деталей.