Українці задонатили рекордну суму трьом найбільшим фондам для ЗСУ у 2025 році

Фото пресслужби НБУ

У 2025 році українці робили менше пожертв на "банки" monobank, натомість збільшили донати для благодійних фондів. Про це повідомив Опендатабот.

Там зазначили, що у 2024 році кількість донатів фондам зменшилася, а пожертви на "банки" в mono збирались краще.

"У 2025 ситуація змінилась. За рік сума пожертв на банки скоротилась на 19%, натомість фонди зібрали на третину більше, аніж за три попередні роки загалом", – йдеться у повідомленні.

За 11 місяців 2025 року українці перерахували на "банки" mono 32,47 млрд грн, в середньому 2,95 млрд грн щомісяця.

"Щомісяця 1,8 млн людей закидають гроші на волонтерські банки. Трохи зменшилась середня сума донату цьогоріч: 392 грн проти 413 грн торік. Ймовірно, тренд на скорочення суми донатів пов’язаний із тим, що допоміжних банок побільшало на 14%. Так, цьогоріч відкривають близько 169 тис. банок на місяць. Водночас все більше зборів створюють одні й ті самі люди: 136 тис. власників банок на місяць проти 116 тисяч торік", – зазначив Опендатабот.

Найбільші фонди України – United24, Повернись живим та Фонд Притули – зібрали 105,87 млрд грн пожертв у 2025 році, що на 37% більше, ніж за три попередні роки разом. 73% з цієї суми (77,7 млрд грн) припадає на United24. З них 1% було спрямовано на гуманітарні цілі, решта – на потреби ЗСУ.

Фонд "Повернись живим" зібрав цьогоріч 26,2 млрд грн, що у 4,4 раза більше, ніж за весь 2022 рік. Ще 1,97 млрд грн припадає на Фонд Притули. За рік сума донатів зросла на чверть.

Збори United24, Повернись живим та Фонду Притули. Інфографіка: Опендатабот

Загалом в Україні у реєстрі податкової зареєстровано 11 792 волонтери, їх кількість зросла на 11% за рік. Водночас із початку року з волонтерського переліку виключили 136 людей.

"Ми не можемо сказати, що рівень донатів знизився, втім відзначаємо певний перерозподіл. В порівнянні навіть із 2022 роком, коли люди донейтили великим фондам, яким довіряли, сьогодні майже у кожного в родині є батько, син, чоловік, брат тощо, хто безпосередньо перебуває у війську. Відповідно, замість "закинути" донат на фонд, рідні очікувано спочатку закривають потребу конкретного військового", – заявили у Повернись живим, додавши, що ще одним викликом є економічна ситуація в Україні.