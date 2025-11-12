ЄБРР почав готувати тендер для залучення інвестора в нову українську біржу

Фото: depositphotos.com

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтвердив прогрес у створенні нової фондової біржі в Україні. Зокрема, банк повідомив, що один із ключових етапів роботи – підготовка всіх необхідних юридичних змін – буде завершений до кінця цього року.

"Ми готуємо юридичні зміни, щоб запустити сучасну інтегровану систему ринку капіталу. Вона об’єднає торгівлю, кліринг і розрахунки, тобто зробить роботу біржі та всі операції навколо неї більш злагодженими. Плануємо завершити ці зміни до кінця року", – розповіли у ЄБРР у відповідь на запит LIGA.net.

Також готують тендер, щоб уряд України міг обрати стратегічного інвестора – міжнародну компанію, яка має досвід роботи з інфраструктурою фондових ринків. Водночас точних строків запуску нової біржі поки не називають.