ЄБРР почав готувати тендер для залучення інвестора в нову українську біржу
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтвердив прогрес у створенні нової фондової біржі в Україні. Зокрема, банк повідомив, що один із ключових етапів роботи – підготовка всіх необхідних юридичних змін – буде завершений до кінця цього року.
"Ми готуємо юридичні зміни, щоб запустити сучасну інтегровану систему ринку капіталу. Вона об’єднає торгівлю, кліринг і розрахунки, тобто зробить роботу біржі та всі операції навколо неї більш злагодженими. Плануємо завершити ці зміни до кінця року", – розповіли у ЄБРР у відповідь на запит LIGA.net.
Також готують тендер, щоб уряд України міг обрати стратегічного інвестора – міжнародну компанію, яка має досвід роботи з інфраструктурою фондових ринків. Водночас точних строків запуску нової біржі поки не називають.
Нагадаємо, у липні стало відомо, що Україна разом із ЄБРР, Мінфіном, Мінекономіки, Нацбанком і Нацкомісією з цінних паперів почала реалізацію меморандуму про створення нової біржі.
Фондовий ринок в Україні зараз фактично не виконує своєї основної функції – не є механізмом залучення широкого капіталу в економіку. У грудні 2024 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав, що фондовий ринок в Україні деградував до такого рівня, що в країні залишилося тільки 1600 публічних компаній.
Коментарі (0)