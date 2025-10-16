"Мы смущены этими цифрами". Гетманцев рассказал о падении прямых инвестиций в Украину

Глава финкомитета Рады заявил, что условия для инвестирования в Украине лучше, чем во многих странах мира, но из-за войны инвестиции падают

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о "смущении" во власти из-за темпов падения прямых иностранных инвестиций в Украину.

"Инвестиции у нас падают. Прямые иностранные инвестиции в этом году у нас чуть больше миллиарда [долларов] пока что. И это падение даже по сравнению с 2024 и 2023 годами. И мы очень, скажем так, смущены этими цифрами", – сказал Гетманцев на Киевском международном экономическом форуме.

Он считает, что первой и самой большой проблемой для привлечения инвестиций является война, потому что сами по себе условия для инвестирования в Украине сейчас более благоприятные, чем во многих странах мира.

"[Но] никто не ожидает в стране, в которой самый большой военный конфликт с 1945 года, очередей инвесторов с чемоданами денег на границе", – сказал депутат.

При этом он очертил три направления, которые власть способна контролировать. Главным из них, по его мнению, должна стать детенизация экономики.

"Мы не можем рассчитывать на западные инвестиции, если западному инвестору необходимо изучить правила, как уклоняться от налогообложения, чтобы оставаться в рынке. Целые отрасли, вернее белые части отраслей, четко артикулируют, что мы должны сделать равные условия: или заставить "черных" прекратиться и платить налоги, или освободить от налогов всех абсолютно. Потому что не может так быть, что в одной отрасли кто-то платит налоги, а кто-то, дробясь на ФОПов, не платит", – сказал он.

Другими задачами для привлечения инвестиций, по его мнению, должны быть дерегуляция и евроинтеграция.

"И здесь у нас есть конкретные успехи, потому что за последние три-четыре года по нашей евроинтеграции сделано больше, чем за всю историю Украины", – сказал Гетманцев.