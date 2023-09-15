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Доплаты раненым бойцам и инструкторам: правительство обновило порядок и размер выплат

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 13:21
Доплаты раненым бойцам и инструкторам: правительство обновило порядок и размер выплат - Фото
Украинские военные (Фото: 79 отдельная десантно-штурмовая бригада, Николаев)

В пятницу, 15 сентября, правительство согласовало доплаты инструкторам военных учебных центров и ограниченно пригодным с пересмотром через 6-12 месяцев, сообщил член комитета ВР по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

Законом предусматривается доплата инструкторам, им к ежемесячной зарплате 20 100 грн прибавили выплаты от 15 000 грн до 30 000 грн. Также доплаты 20100 грн будут получать военнослужащие, которые в результате ранения выведены за штат.

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После отмены 30 000 грн они оставались с выплатами 700–800 грн в месяц.

"Они потеряли здоровье, их не могут списать, и часто им не могут дать небоевую должность. Так человек зависает, потому что не может просто взять и уйти. И так вне штата он начинает получать 700–800 грн в месяц за звание и выслугу лет", – объяснял Гончаренко.

Читайте также: Сколько получают военные: Генштаб просит не спекулировать на теме боевых выплат

Наталия Софиенко
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