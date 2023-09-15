Доплаты раненым бойцам и инструкторам: правительство обновило порядок и размер выплат
В пятницу, 15 сентября, правительство согласовало доплаты инструкторам военных учебных центров и ограниченно пригодным с пересмотром через 6-12 месяцев, сообщил член комитета ВР по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.
Законом предусматривается доплата инструкторам, им к ежемесячной зарплате 20 100 грн прибавили выплаты от 15 000 грн до 30 000 грн. Также доплаты 20100 грн будут получать военнослужащие, которые в результате ранения выведены за штат.
После отмены 30 000 грн они оставались с выплатами 700–800 грн в месяц.
"Они потеряли здоровье, их не могут списать, и часто им не могут дать небоевую должность. Так человек зависает, потому что не может просто взять и уйти. И так вне штата он начинает получать 700–800 грн в месяц за звание и выслугу лет", – объяснял Гончаренко.
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- 10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу.
- Его подвергли критике Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства, что заставило парламент пересмотреть свое решение.
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