За что могут лишить премий и дополнительного вознаграждения в ВСУ в 2025 году
Премия и дополнительное вознаграждение в ВСУ: в чем разница?
Зарплата военнослужащих состоит из основных выплат и дополнительных. Размер и порядок выплат военнослужащим регулируется Законом Украины №2011-XII от 10.05.2025 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". К основным выплатам относятся: должностной оклад, оклад за воинское звание и надбавка за выслугу лет.
Дополнительные выплаты составляют:
повышение должностного оклада;
всевозможные надбавки;
доплаты и вознаграждения постоянного характера;
премии.
И премия, и дополнительное вознаграждение относятся к дополнительным выплатам, однако отличаются по размеру и основаниям для получения.
Премия начисляется военнослужащему на основании приказа командира воинской части. Командир может начислять выплату согласно работе и вкладу военного. В целом премия не может быть менее 10% должностного оклада. Размер выплаты устанавливается Министерством обороны в соответствии с категорией военнослужащего и тарифным разрядом.
Сумма премий также зависит от имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в бюджете Минобороны.
Дополнительное вознаграждение – это выплаты за выполнение особых задач в повышенных рискованных условиях. На период действия военного положения военнослужащим согласно постановлению Кабинета министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 предусмотрено дополнительное вознаграждение в следующих размерах:
За что дают дополнительное вознаграждение и премии
Премии должны выплачиваться с первого дня исполнения обязанностей в должности. Командир должен представлять приказ о премировании за предыдущий месяц каждого следующего месяца до 5 числа.
Премирование осуществляется с учетом:
военной дисциплины;
наличия дисциплинарных взысканий;
показателей исполнения служебных обязанностей.
Кроме того, есть и другая дополнительная денежная помощь, предусмотренная для военнослужащих.
Также предусмотрена дополнительная выплата за уничтожение или захват боевой техники противника. Среди дополнительных выплат есть единовременная помощь в случаях болезни или ранения или выплата для решения социально-бытовых вопросов.
В каких случаях могут лишить военнослужащего дополнительных выплат: перечень
Как отмечают в Минобороны, военные могут быть лишены премии и дополнительного вознаграждения при определенных условиях и нарушениях.
Выплата премии отменяется в случаях:
наложения на военнослужащего более трех взысканий в месяц;
невыхода на службу без уважительных причин;
употребления алкогольных напитков и наркотических веществ;
прибытия на службу в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения;
предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения в должности, понижения в воинском звании на одну степень, лишения воинского звания;
привлечения к административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;
неуспешного окончания или отчисления из адъюнктуры, докторантуры высшего военного учебного заведения, военного учебного подразделения высшего образования;
нарушения требований законов и других норм, повлекших материальный ущерб;
совершения в воинской части аварий, происшествий, связанных с гибелью людей;
совершения в воинской части преступлений;
увольнения с воинской службы из-за служебного несоответствия, либо из-за лишения воинского звания в дисциплинарном порядке, при наличии приговора суда, из-за систематического невыполнения условий контракта военнослужащим.
Дополнительное вознаграждение не выплачивается военнослужащим, если:
самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали;
отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности – выплаты не выплачиваются за период отстранения;
отказались выполнять боевые приказы – выплаты отменяются за месяц, в котором осуществлен отказ;
употребляли алкогольные напитки или наркотические и психотропные вещества на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время;
прибывали на службу или исполняли обязанности военной службы в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения;
совершили другие действия, за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;
добровольно сдались в плен;
намеренно причинили себе телесные повреждения или другой вред своему здоровью;
совершили самоубийство, кроме случаев доведения лица до самоубийства, установленного судом.
Если дополнительные выплаты не были начислены, следует написать рапорт на имя командира и добавить необходимые документы, то есть справку, подтверждающую периоды для дополнительных выплат.
Если же командование не реагирует должным образом на обращение, следует обратиться в финансовое управление Минобороны. Если решить вопрос не удается, следует обратиться в суд с иском о выплате средств. Также можно позвонить на горячую линию Минобороны.