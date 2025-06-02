За что могут лишить премий и дополнительного вознаграждения в ВСУ в 2025 году

Разбираемся, в чем разница между премией и дополнительным вознаграждением для военнослужащих и каковы причины лишения этих выплат

Дополнительные выплаты военным / Иллюстративное фото: depositphotos.com

Премия и дополнительное вознаграждение в ВСУ: в чем разница?

Зарплата военнослужащих состоит из основных выплат и дополнительных. Размер и порядок выплат военнослужащим регулируется Законом Украины №2011-XII от 10.05.2025 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". К основным выплатам относятся: должностной оклад, оклад за воинское звание и надбавка за выслугу лет.

Дополнительные выплаты составляют:

повышение должностного оклада;

всевозможные надбавки;

доплаты и вознаграждения постоянного характера;

премии.

Средний уровень денежного довольствия военнослужащих сухопутных войск ВСУ в 2024 году / Screen: mod.gov.ua

И премия, и дополнительное вознаграждение относятся к дополнительным выплатам, однако отличаются по размеру и основаниям для получения.

Премия начисляется военнослужащему на основании приказа командира воинской части. Командир может начислять выплату согласно работе и вкладу военного. В целом премия не может быть менее 10% должностного оклада. Размер выплаты устанавливается Министерством обороны в соответствии с категорией военнослужащего и тарифным разрядом.

Сумма премий также зависит от имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в бюджете Минобороны.

Дополнительное вознаграждение – это выплаты за выполнение особых задач в повышенных рискованных условиях. На период действия военного положения военнослужащим согласно постановлению Кабинета министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 предусмотрено дополнительное вознаграждение в следующих размерах:

Размеры дополнительного вознаграждения для ВСУ / Фото: mod.gov.ua

За что дают дополнительное вознаграждение и премии

Премии должны выплачиваться с первого дня исполнения обязанностей в должности. Командир должен представлять приказ о премировании за предыдущий месяц каждого следующего месяца до 5 числа.

Премирование осуществляется с учетом:

военной дисциплины;

наличия дисциплинарных взысканий;

показателей исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, есть и другая дополнительная денежная помощь, предусмотренная для военнослужащих.

Также предусмотрена дополнительная выплата за уничтожение или захват боевой техники противника. Среди дополнительных выплат есть единовременная помощь в случаях болезни или ранения или выплата для решения социально-бытовых вопросов.

В каких случаях могут лишить военнослужащего дополнительных выплат: перечень

Как отмечают в Минобороны, военные могут быть лишены премии и дополнительного вознаграждения при определенных условиях и нарушениях.

Выплата премии отменяется в случаях:

наложения на военнослужащего более трех взысканий в месяц;

невыхода на службу без уважительных причин;

употребления алкогольных напитков и наркотических веществ;

прибытия на службу в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения;

предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения в должности, понижения в воинском звании на одну степень, лишения воинского звания;

привлечения к административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;

неуспешного окончания или отчисления из адъюнктуры, докторантуры высшего военного учебного заведения, военного учебного подразделения высшего образования;

нарушения требований законов и других норм, повлекших материальный ущерб;

совершения в воинской части аварий, происшествий, связанных с гибелью людей;

совершения в воинской части преступлений;

увольнения с воинской службы из-за служебного несоответствия, либо из-за лишения воинского звания в дисциплинарном порядке, при наличии приговора суда, из-за систематического невыполнения условий контракта военнослужащим.

Дополнительное вознаграждение не выплачивается военнослужащим, если:

самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали;

отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности – выплаты не выплачиваются за период отстранения;

отказались выполнять боевые приказы – выплаты отменяются за месяц, в котором осуществлен отказ;

употребляли алкогольные напитки или наркотические и психотропные вещества на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время;

прибывали на службу или исполняли обязанности военной службы в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения;

совершили другие действия, за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;

добровольно сдались в плен;

намеренно причинили себе телесные повреждения или другой вред своему здоровью;

совершили самоубийство, кроме случаев доведения лица до самоубийства, установленного судом.

Если дополнительные выплаты не были начислены, следует написать рапорт на имя командира и добавить необходимые документы, то есть справку, подтверждающую периоды для дополнительных выплат.

Если же командование не реагирует должным образом на обращение, следует обратиться в финансовое управление Минобороны. Если решить вопрос не удается, следует обратиться в суд с иском о выплате средств. Также можно позвонить на горячую линию Минобороны.