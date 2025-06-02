За що можуть позбавити премій та додаткової винагороди в ЗСУ у 2025 році

Розбираємось, у чому різниця між премією та додатковою винагородою для військовослужбовців і які причини позбавлення цих виплат

Додаткові виплати військовим / Ілюстративне фото: depositphotos.com

Премія і додаткова винагорода в ЗСУ: в чому різниця?

Зарплата військовослужбовців складається з основних виплат і додаткових. Розмір та порядок виплат військовослужбовцям регулюється Законом України № 2011-XII від 10.05.2025 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". До основних виплат належать: посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Додаткові виплати становлять:

підвищення посадового окладу;

різноманітні надбавки;

доплати та винагороди постійного характеру;

премія.

Середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців сухопутних військ ЗСУ у 2024 році / Screen: mod.gov.ua

І премія, і додаткова винагорода належать до додаткових виплат, проте відрізняються за розміром й підставами для отримання.

Премія нараховується військовослужбовцю на підставі наказу командира військової частини. Командир може нараховувати виплату відповідно до роботи та внеску військового. Загалом премія не може бути меншою за 10% посадового окладу. Розмір виплати встановлюється Міністерством оборони відповідно до категорії військовослужбовця та тарифного розряду.

Сума премій також залежить від наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі Міноборони.

Додаткова винагорода – це виплати за виконання особливих завдань у підвищених ризикованих умовах. На період дії воєнного стану військовослужбовцям згідно з постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 передбачена додаткова винагорода в таких розмірах:

Розміри додаткової винагороди для ЗСУ / Фото: mod.gov.ua

За що дають додаткову винагороду і премії

Премії мають виплачувати з першого дня виконання обов’язків на посаді. Командир повинен подавати наказ про преміювання за попередній місяць кожного наступного місяця до 5 числа.

Преміювання здійснюється з урахуванням:

військової дисципліни;

наявності дисциплінарних стягнень;

показників виконання службових обов’язків.

Крім того, є й інші додаткові грошові допомоги, передбачені для військовослужбовців.

Також передбачена додаткова виплата за знищення або захоплення бойової техніки противника. Серед додаткових виплат є одноразова допомога у випадках хвороби чи поранення або виплата для розв'язання соціально-побутових питань.

В яких випадках можуть позбавити військовослужбовця додаткових виплат: перелік

Як зазначають в Міноборони, військові можуть бути позбавлені премії та додаткової винагороди за певних умов і порушень.

Виплата премії скасовується у разі:

накладення на військовослужбовця більш як трьох стягнень за місяць;

невиходу на службу без поважних причин;

вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин;

прибуття на службу в нетверезому стані або у стані наркотичного сп'яніння;

попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання;

притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією;

неуспішного закінчення або відрахування з ад'юнктури, докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти;

порушення вимог законів та інших норм, що призвели до матеріальних збитків;

скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей;

скоєння у військовій частині злочинів;

звільнення з військової служби за службовою невідповідністю або через позбавлення військового звання в дисциплінарному порядку, за наявності вироку суду, через систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем.

Додаткова винагорода не виплачується військовослужбовцям, якщо:

самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертувати;

усунені від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання службових повноважень або відсторонені від посади – виплати не виплачуються за період усунення;

відмовились виконувати бойові накази – виплати скасовуються за місяць, у якому здійснена відмова;

вживали алкогольні напої або наркотичні та психотропні речовини на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час;

прибували на службу або виконували обов'язки військової служби в нетверезому стані або у стані наркотичного сп'яніння;

вчинили інші дії, за які судом ухвалено рішення про притягнення до відповідальності за вчинення кримінального, військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією;

добровільно здалися в полон;

навмисно спричинили собі тілесні ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров'ю;

здійснили самогубство, окрім випадків доведення особи до самогубства, встановленого судом.

Якщо додаткові виплати не були нараховані, можна написати рапорт на ім’я командира та додати необхідні документи, тобто довідку, що підтверджує періоди для додаткових виплат.

Якщо ж командування не реагує належним чином на звернення, слід звернутися у фінансове управління Міноборони. Якщо розв'язати питання не вдається – рекомендують звернутися до суду з позовом про виплату коштів. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони.