На переконання міністра фінансів Сергія Марченка, в рамках євроінтеграції банківська таємниця має бути скасована. Це дозволить податківцям отримати доступ до всіх рахунків громадян і поповнить держбюджет.

Натомість голова Нацбанку Андрій Пишний говорить про те, що європейські правила боротьби з ухиленням від сплати податків не дають необмеженого доступу до банківської таємниці. Він проти позасудового доступу до банківської таємниці українців.

Зараз в Україні захист банківської таємниці визначається як обмежений. Згідно із законодавством, банки гарантують таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Інформація може бути надана виключно самим клієнтом, за рішенням суду або державного органу, який має відповідні повноваження.

LIGA.net спробувала розібратися – чи є насправді захищеною інформація про банківські рахунки громадян Євросоюзу і чи збережеться банківська таємниця українців, якщо наша країна все-таки увійде в ЄС.

Банківська таємниця у країнах ЄС

Банкірка Олена Домуз (обіймала керівні посади в Банк Кредит Дніпро, Юнекс Банк тощо, а зараз працює в одному з роздрібних банків Болгарії) у коментарі LIGA.net зазначає, що як у Болгарії, так і загалом у Європейському союзі розкриття персональних даних третім особам обмежує Закон про захист даних.

Європейські банки не передають інформацію про приватних клієнтів третім особам, окрім податкових органів, Центру звітності про відмивання грошей та в суді. Останні, щоб отримати інформацію, мають надіслати запит до банку.