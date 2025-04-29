​Украина готовится присоединиться к единой зоне европлатежей SEPA: какие преимущества

Через SEPA украинцы и бизнес смогут быстро производить платежи в евро

Банкнота евро (Фото - Pexels)

Правительство одобрило пакет законопроектов по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA (аналог SWIFT). Это позволит нашим гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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SEPA (Single Euro Payments Area) – это инициатива Европейского Союза, направленная на упрощение банковских переводов в евро между странами-участницами. Она позволяет производить безналичные платежи в евро с любого счета в любую страну SEPA, используя единый набор платежных инструментов.

"Цель законопроектов – приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA", — говорится в сообщении министерства.

Присоединение к SEPA принесет упрощение доступа украинских компаний к рынку ЕС.

После присоединения к SEPA украинцы и бизнес смогут быстро с низкой комиссией или без нее производить платежи в евро:

онлайн-банкинг – 0-1 евро;

в отделении – 3-5 евро;

получить деньги – 0 евро.

Сроки осуществления переводов: обычный – до 1 дня; мгновенный – до 10 секунд.

Для перевода требуется только номер счета IBAN.