Украина готовится присоединиться к единой зоне европлатежей SEPA: какие преимущества
Правительство одобрило пакет законопроектов по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA (аналог SWIFT). Это позволит нашим гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
SEPA (Single Euro Payments Area) – это инициатива Европейского Союза, направленная на упрощение банковских переводов в евро между странами-участницами. Она позволяет производить безналичные платежи в евро с любого счета в любую страну SEPA, используя единый набор платежных инструментов.
"Цель законопроектов – приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA", — говорится в сообщении министерства.
Присоединение к SEPA принесет упрощение доступа украинских компаний к рынку ЕС.
После присоединения к SEPA украинцы и бизнес смогут быстро с низкой комиссией или без нее производить платежи в евро:
- онлайн-банкинг – 0-1 евро;
- в отделении – 3-5 евро;
- получить деньги – 0 евро.
Сроки осуществления переводов: обычный – до 1 дня; мгновенный – до 10 секунд.
Для перевода требуется только номер счета IBAN.
- Национальный банк начал переговоры о присоединении Украины к SEPA еще в июле 2022 года. Тогда Алексей Шабан в интервью LIGA.net рассказал, что НБУ планирует усовершенствовать украинскую платежную систему СЭП и перевести ее на новый международный стандарт. Это, по его словам, позволит присоединить Украину к SEPA. "Присоединение к SEPA – это углубление экономической интеграции с ЕС и новые возможности для украинской экономики", – заявил он.