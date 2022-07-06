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Украина хочет присоединиться к Единой зоне платежей в евро

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 09:32
Украина хочет присоединиться к Единой зоне платежей в евро - Фото
Фото: EPA

Национальный банк начал переговоры о присоединении Украины к SEPA – Единой зоне платежей в евро. Такую возможность во вторник, 5 июля, обсудили руководитель НБУ Кирилл Шевченко и его заместитель Алексей Шабан с гендиректором Европейского платежного совета Этьеном Гуссом.

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НБУ объяснил, что присоединение к SEPA позволит упростить процедуру и снизить стоимость платежей в евро.

"Новый статус Украины – кандидат на членство в ЕС – открывает возможности более тесной интеграции украинского и европейского финансовых рынков, которые можно реализовать в полноценное членство", — заявил Шевченко.

Переговоры касались перспектив сотрудничества с Европейским платежным советом для разработки алгоритма присоединения Украины к SEPA, согласования технологической модели и последующей оценки соответствия Украины определенным критериям.

Созданный в 2008 году механизм SEPA позволяет отправлять и получать денежные переводы в евро с одного банковского счета на другой. Его можно рассматривать как упрощенный аналог SWIFT, действующий только на территории Европы. Если SWIFT поддерживает международные переводы в разных валютах по всему миру, то SEPA позволяет переводы денег только в евро в странах, входящих в зону SEPA.

На сегодняшний день это 38 государств: 27 стран Евросоюза и их соседи, включая Швейцарию и Великобританию.

  • В начале июня Алексей Шабан в интервью LIGA.net рассказал, что НБУ планирует усовершенствовать украинскую платежную систему СЭП и перевести ее на новый международный стандарт. Это, по его словам, позволит присоединить Украину к SEPA. "Присоединение к SEPA – это углубление экономической интеграции с ЕС и новые возможности украинской экономики", — заявил он.
Андрей Водяный
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НБУ евро Кирилл Шевченко SEPA
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