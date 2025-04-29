Україна готується приєднатися до єдиної зони європлатежів SEPA: які переваги
Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA (аналог SWIFT). Це дозволить нашим громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами-учасницями швидко і без додаткових комісій. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
SEPA (Single Euro Payments Area) — це ініціатива Європейського Союзу, спрямована на спрощення банківських переказів у євро між країнами-учасницями. Вона дозволяє здійснювати безготівкові платежі в євро з будь-якого рахунку в будь-яку країну SEPA, використовуючи єдиний набір платіжних інструментів.
"Мета законопроєктів – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу. Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA", — йдеться у повідомленні міністерства.
Приєднання до SEPA принесе спрощення доступу українських компаній до ринку ЄС.
Після приєднання до SEPA українці й бізнес зможуть швидко з низькою комісією або без неї здійснювати платежі в євро:
- онлайн-банкінг — 0-1 євро;
- у відділенні — 3-5 євро;
- отримати гроші — 0 євро.
Терміни здійснення переказів: звичайний — до 1 дня; миттєвий — до 10 секунд.
Для переказу потрібен тільки номер рахунку IBAN.
- Національний банк почав переговори щодо приєднання України до SEPA ще у липні 2022 року. Тоді Олексій Шабан в інтерв'ю LIGA.net розказав, що НБУ планує удосконалити українську платіжну систему СЕП та перевести її на новий міжнародний стандарт. Це, за його словами, дасть можливість приєднати Україну до SEPA. "Приєднання до SEPA – це поглиблення економічної інтеграції з ЄС та нові можливості для української економіки", – заявив він.