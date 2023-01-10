Поляков спросили, хотят ли они менять злотый на евро: 64% ответили "нет"

Большинство граждан Польши не хотят, чтобы их страна переходила на евро. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании IBRiS, проведенного по заказу Радио ZET .

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Только каждый четвертый респондент хотел бы заменить злотый единой европейской валютой.

Опрос показал, что только 14,7% поляков полностью согласны с утверждением "Польша должна перейти на евро вместо польского злотого". Еще 9,8% склоняются к этому варианту.

Но 49% поляков категорически против перехода на евро и еще 15,2% – скорее против.

Остальные респонденты – 11,3% – не сформировали собственное мнение по этому вопросу.

Большинство респондентов, не желающих менять злотый на евро, проживают в сельской местности (70%) и небольших городах с населением до 50 000 жителей (75%). В крупных городах с населением более 250 000 жителей противников евро гораздо меньше – только 48%; в то время как 42% хотели бы перейти на евро.

Избиратели польской коалиции составляют самую большую группу противников введения евро – целых 97%. Среди оппозиционных избирателей 44% респондентов хотели бы заменить злотый европейской валютой, а 43% против этого.

Опрос проводился 5-7 января методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI), в нем приняли участие 1100 человек.

Результаты исследования для издания прокомментировал экономист Богуслав Грабовский, который был членом экономического совета, созданного бывшим премьер-министром Польши Дональдом Туском в 2010 году.

"64% поляков не хотят евро? Этот результат доказывает, что поляки понятия не имеют, о чем говорят", – сказал он, признав, что это вполне нормально. "У меня есть мозг, но я понятия зеленого не имею о посевах в сельском хозяйстве или выращивании свиней. И это не говорит обо мне плохо", – пошутил он.

Польша не использует евро как свою валюту, но по условиям Договора о присоединении к ЕС должна когда-то перейти на единую европейскую валюту. Пока даты введения евро в Польше нет.

Переход на евро требует одобрения не менее двух третей Сейма для внесения поправок в конституцию, меняющих официальную валюту, но партия власти Право и солидарность выступает против принятия евро.

С 1 января 2023 года количество стран Евросоюза, использующих евро вместо национальных валют, увеличилось до 20 – к еврозоне присоединилась Хорватия.

Болгария намерена присоединиться к еврозоне в 2024 году, Румыния – в 2029 году.

Андрій Водяний

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