Зростання економіки України у третьому кварталі прискорилося до 2,1%
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Реальний ВВП України у третьому кварталі 2025 року (липень – вересень) збільшився на 2,1% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.
Цей показник став найвищим за останній рік:
→ IV квартал 2024 року: -0,1%;
→ I квартал 2025 року: +0,9%;
→ II квартал 2025 року: +0,8%.
Порівняно з попереднім кварталом цього року зафіксовано зростання на 0,8%.
- Національний банк у жовтні спрогнозував, що за підсумками року зростання ВВП буде на рівні 1,9%.
