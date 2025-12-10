Зростання економіки України у третьому кварталі прискорилося до 2,1%

Фото: depositphotos.com

Реальний ВВП України у третьому кварталі 2025 року (липень – вересень) збільшився на 2,1% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.

Цей показник став найвищим за останній рік:

→ IV квартал 2024 року: -0,1%;

→ I квартал 2025 року: +0,9%;

→ II квартал 2025 року: +0,8%.

Джерело: Держстат

Порівняно з попереднім кварталом цього року зафіксовано зростання на 0,8%.