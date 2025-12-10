Рост экономики Украины в третьем квартале ускорился до 2,1%

Фото: depositphotos.com

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2025 года (июль – сентябрь) увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.

Этот показатель стал самым высоким за последний год:

→ IV квартал 2024 года: -0,1%;

→ I квартал 2025 года: +0,9%;

→ II квартал 2025 года: +0,8%.

Источник: Госстат

По сравнению с предыдущим кварталом этого года зафиксирован рост на 0,8%.