Рост экономики Украины в третьем квартале ускорился до 2,1%
Андрей Водяный
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2025 года (июль – сентябрь) увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.
Этот показатель стал самым высоким за последний год:
→ IV квартал 2024 года: -0,1%;
→ I квартал 2025 года: +0,9%;
→ II квартал 2025 года: +0,8%.
По сравнению с предыдущим кварталом этого года зафиксирован рост на 0,8%.
- Национальный банк в октябре спрогнозировал, что по итогам года рост ВВП будет на уровне 1,9%.
