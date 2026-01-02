Свириденко: политика "Сделано в Украине" обеспечила почти процент роста ВВП
Государственные программы развития украинских производителей, объединенные под условным названием "Сделано в Украине", в 2025 году обеспечили 0,95 процентного пункта роста ВВП, сообщила в пятницу премьер-министр Юлия Свириденко со ссылкой на оценку Министерства экономики.
В прошлом году министерство оценивало вклад политики "Сделано в Украине" в экономический рост 2024 года в 0,6 п.п.
"Локализация, гранты для перерабатывающих предприятий, частичная компенсация стоимости украинской техники и оборудования, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями, экспортные инструменты и прочее – эти решения работают. В 2025 году 72 000 украинских предприятий воспользовались государственной поддержкой", – говорится в заявлении Свириденко.
Одной из наиболее востребованных программ стало доступное кредитование 5-7-9%, в рамках которого бизнес привлек почти 29 000 кредитов на общую сумму 88 млрд грн.
В индустриальных парках к концу года построено или строится 37 заводов. Начаты проекты со значительными инвестициями на 154 млн евро, в том числе запуск агроперерабатывающего предприятия в Черкасской области и рекреационный проект в Закарпатье.
Благодаря программе частичной компенсации фермеры приобрели 8460 единиц украинской сельскохозяйственной техники и оборудования на 5,7 млрд грн, а громады закупили 695 школьных автобусов украинского производства на 2,7 млрд грн.
Около 10 000 украинцев стали предпринимателями, получив микрогранты "Собственное дело".
В 2026 году правительство продолжит реализацию политики "Сделано в Украине" с бюджетом около 37 млрд грн.
Все ключевые программы сохранены, дополнительно государство запускает страхование от военных рисков, расширяется программа "Собственное дело" и впервые предусматриваются средства на продвижение экспорта через национальные стенды на международных выставках.
- В ноябре 2025 года рост реального ВВП Украины ускорился до 5,3% против 2,3% в октябре.
- Национальный банк объяснял, что резкое ускорение роста ВВП во втором полугодии в первую очередь связано с расширением бюджетных расходов, обеспечивших мощный фискальный импульс
