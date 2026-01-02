Свириденко: политика "Сделано в Украине" обеспечила почти процент роста ВВП

Программы поддержки отечественного производителя сохранены на 2026 год с бюджетом 37 млрд грн

Фото: congress.gov.ua

Государственные программы развития украинских производителей, объединенные под условным названием "Сделано в Украине", в 2025 году обеспечили 0,95 процентного пункта роста ВВП, сообщила в пятницу премьер-министр Юлия Свириденко со ссылкой на оценку Министерства экономики.

В прошлом году министерство оценивало вклад политики "Сделано в Украине" в экономический рост 2024 года в 0,6 п.п.

"Локализация, гранты для перерабатывающих предприятий, частичная компенсация стоимости украинской техники и оборудования, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями, экспортные инструменты и прочее – эти решения работают. В 2025 году 72 000 украинских предприятий воспользовались государственной поддержкой", – говорится в заявлении Свириденко.

Одной из наиболее востребованных программ стало доступное кредитование 5-7-9%, в рамках которого бизнес привлек почти 29 000 кредитов на общую сумму 88 млрд грн.

В индустриальных парках к концу года построено или строится 37 заводов. Начаты проекты со значительными инвестициями на 154 млн евро, в том числе запуск агроперерабатывающего предприятия в Черкасской области и рекреационный проект в Закарпатье.

Благодаря программе частичной компенсации фермеры приобрели 8460 единиц украинской сельскохозяйственной техники и оборудования на 5,7 млрд грн, а громады закупили 695 школьных автобусов украинского производства на 2,7 млрд грн.

Около 10 000 украинцев стали предпринимателями, получив микрогранты "Собственное дело".

В 2026 году правительство продолжит реализацию политики "Сделано в Украине" с бюджетом около 37 млрд грн.

Все ключевые программы сохранены, дополнительно государство запускает страхование от военных рисков, расширяется программа "Собственное дело" и впервые предусматриваются средства на продвижение экспорта через национальные стенды на международных выставках.