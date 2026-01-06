З'явилася перша оцінка темпів ВВП України у 2025 році – зростання на 2%

Наприкінці року відключення електроенергії повернулися до трійки найбільших перешкод для діяльності компаній

Фото: Міненерго

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2025 році збільшився на 2%, повідомив у понеділок аналітичний центр "Інститут економічних досліджень і політичних консультацій" (ІЕД).

Зростання могло бути вищим, якби не масштабні руйнування Росією об'єктів видобутку газу, енергетичних мереж, портової та залізничної інфраструктури.

У листопаді 2025 року вперше з грудня 2024-го відключення електроенергії повернулися до трійки найбільших перешкод для діяльності компаній, за даними опитування ІЕД. Протягом усього року двома іншими головними перешкодами залишалися дефіцит робочої сили та небезпека для роботи.

Бізнес дедалі більше стикається з проблемою пошуку працівників. Восени ситуація загострилась через відтік чоловіків 18-22 років, яким дозволили виїжджати з України. Водночас безробіття, за оцінкою Мінекономіки, залишається високим через суттєвий розрив у навичках та регіональні диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили.

Серед інших перешкод компанії називали підвищення цін на сировину й матеріали, що частково пов'язане з девальвацією гривні щодо євро, а також зменшення попиту та проблеми з логістикою.

Урожай зернових у 2025 році виявився кращим, ніж очікувалося раніше, що знизило негативний внесок від спаду сільського господарства у зростання економіки. Попит на продукцію оборонного комплексу сприяв розвитку машинобудування. Високий внутрішній попит на металургійну продукцію підтримав зростання цього сектора.

Галузь торгівлі зростала завдяки вищим реальним доходам домогосподарств через збільшення зарплат та індексацію пенсій на тлі стриманого зростання цін на непродовольчі товари.

З боку попиту зростало реальне кінцеве споживання домогосподарств та інвестиції, що призвело до вищого імпорту. Водночас реальний експорт суттєво скоротився через менші обсяги експорту зернових і олійних культур внаслідок відсутності запасів попередніх років.

"Навряд чи буде швидко досягнуто миру цього року, а тому виклики та непевність супроводжуватимуть нас весь рік. У цілому ми очікуємо, що зростання реального ВВП у 2026 році буде лише дещо вищим за 2%", – йдеться у повідомленні ІЕД.