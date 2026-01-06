Появилась первая оценка темпов ВВП Украины в 2025 году – рост на 2%

В конце года отключения электроэнергии вернулись в тройку самых больших препятствий для деятельности компаний

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2025 году увеличился на 2%, сообщил в понедельник аналитический центр "Институт экономических исследований и политических консультаций" (ИЭИ).

Рост мог быть выше, если бы не масштабные разрушения Россией объектов добычи газа, энергетических сетей, портовой и железнодорожной инфраструктуры.

В ноябре 2025 года впервые с декабря 2024-го отключения электроэнергии вернулись в тройку самых больших препятствий для деятельности компаний, по данным опроса ИЭИ. В течение всего года двумя другими главными препятствиями оставались дефицит рабочей силы и опасность для работы.

Бизнес все больше сталкивается с проблемой поиска работников. Осенью ситуация обострилась из-за оттока мужчин 18-22 лет, которым разрешили выезжать из Украины. При этом безработица, по оценке Минэкономики, остается высокой из-за существенного разрыва в навыках и региональных диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.

Среди других препятствий компании называли повышение цен на сырье и материалы, что частично связано с девальвацией гривни относительно евро, а также уменьшение спроса и проблемы с логистикой.

Урожай зерновых в 2025 году оказался лучше, чем ожидалось ранее, что снизило негативный вклад от спада сельского хозяйства в рост экономики. Спрос на продукцию оборонного комплекса способствовал развитию машиностроения. Высокий внутренний спрос на металлургическую продукцию поддержал рост этого сектора.

Отрасль торговли росла благодаря высоким реальным доходам домохозяйств из-за увеличения зарплат и индексации пенсий на фоне сдержанного роста цен на непродовольственные товары.

Со стороны спроса росло реальное конечное потребление домохозяйств и инвестиции, что привело к более высокому импорту. В то же время реальный экспорт существенно сократился из-за меньших объемов экспорта зерновых и масличных культур вследствие отсутствия запасов предыдущих лет.

"Вряд ли будет быстро достигнут мир в этом году, а потому вызовы и неуверенность будут сопровождать нас весь год. В целом мы ожидаем, что рост реального ВВП в 2026 году будет лишь несколько выше 2%", – говорится в сообщении ИЭИ.