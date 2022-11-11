Инвестгигант BlackRock согласился помочь Украине привлечь деньги на восстановление

Министерство экономики и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, которым согласовали разработку специальной платформы для привлечения частного капитала на восстановление Украины. Об этом сообщается на правительственном портале.

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Подписанное в Вашингтоне соглашение предусматривает, что департамент BlackRock по консультациям относительно финансовых рынков (BlackRock Financial Markets Advisory) будет консультировать Минэкономики по созданию дорожной карты инвестиционной платформы, ее структуре, полномочиям и управлению.

Меморандум официально закрепляет достигнутые в сентябре договоренности между президентом Владимиром Зеленским и главой BlackRock Ларри Финком о механизмах привлечения инвестиций в Украину.

"Для нас очень важно продемонстрировать всему миру, что война не отменяет инвестиции в Украину. Поэтому мы надеемся на сотрудничество с BlackRock FMA. "Платформа восстановления" станет эффективным механизмом мобилизации вложений в ключевые секторы нашей экономики", — прокомментировала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко после подписания меморандума.

BlackRock Financial Markets Advisory предоставляет экспертизу в сфере инвестиций и активов, управления рисками и технологиями. Также имеет большой опыт консультирования клиентов официального сектора по вопросам рынков капитала.

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Роман Бриль

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