Инвестгигант BlackRock согласился помочь Украине привлечь деньги на восстановление
Министерство экономики и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, которым согласовали разработку специальной платформы для привлечения частного капитала на восстановление Украины. Об этом сообщается на правительственном портале.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Подписанное в Вашингтоне соглашение предусматривает, что департамент BlackRock по консультациям относительно финансовых рынков (BlackRock Financial Markets Advisory) будет консультировать Минэкономики по созданию дорожной карты инвестиционной платформы, ее структуре, полномочиям и управлению.
Меморандум официально закрепляет достигнутые в сентябре договоренности между президентом Владимиром Зеленским и главой BlackRock Ларри Финком о механизмах привлечения инвестиций в Украину.
"Для нас очень важно продемонстрировать всему миру, что война не отменяет инвестиции в Украину. Поэтому мы надеемся на сотрудничество с BlackRock FMA. "Платформа восстановления" станет эффективным механизмом мобилизации вложений в ключевые секторы нашей экономики", — прокомментировала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко после подписания меморандума.
- 19 сентября Зеленский запросил у инвестгиганта BlackRock консультации по привлечению денег в Украину.
- 21 октября Минэкономики назвало необходимые инвестиции для "экономического чуда" – $70-80 млрд в год.
- 24 октября Украина получила $30 млн на пилотный проект по страхованию инвестиций.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Комментарии