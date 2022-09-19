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Зеленский запросил у инвестгиганта BlackRock консультации по привлечению денег в Украину

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 12:29
Зеленский запросил у инвестгиганта BlackRock консультации по привлечению денег в Украину - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможности привлечения государственных и частных инвестиций в Украину с генеральным директором крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.  

В частности Зеленский и Финк говорили о том, как как департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам (Financial Markets Advisory) может предоставлять бесплатные консультации украинскому правительству по созданию Фонда восстановления для поддержки украинской экономики. Это могут быть консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов Фонда, уточняют в ОП.

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Фонд восстановления будет стремиться создать возможности для участия в восстановлении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов, предоставляя им честную и справедливую прибыль. 

В разговоре Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении мирового капитала, который создаст новые рабочие места и стимулирует развитие экономики. 

"Для меня важно, чтобы такая структура была успешной для всех вовлеченных сторон. Мы можем восстановить нормальный инвестиционный климат", – уверен Зеленский. 

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Роман Бриль
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BlackRock инвестклимат инвестиции в Украину Ларри Финк фонд восстановления
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