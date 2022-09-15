Страны G7 готовят план по инвестициям в Украину

Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что страны Большой семерки (G7) планируют создать "своего рода карту инвестиционных возможностей" для Украины. Об этом пишет Spiegel.

По словам министра торговые палаты западных стран должны выработать и согласовать рекомендации для иностранных компаний, чтобы облегчить им работу в Украине.

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Карата инвестиционных возможностей необходима для скорейшего восстановления Украины, уточнил Хабек.

Министр согласился с оценкой, что на восстановление Украины необходимо около 350 млрд евро.

"Это гигантская сумма" – заявил Хабек в комментарии Spiegel после встречи с украинской коллегой Юлией Свириденко на саммите министров экономик G7 в Бранденбурге.

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Роман Бриль

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