Вопрос на триллион: кому достанутся пенсионные накопления украинцев после реформы

В правительстве и парламенте обсуждают введение обязательного уровня пенсионных накоплений с 2023 или 2024 года (окончательной версии законопроекта еще нет). Один из важных вопросов будущего механизма работы второго уровня пенсионной системы – где будут аккумулироваться накопления. Ведь, по словам министра финансов Сергея Марченко, речь идет об огромном финансовом ресурсе – около 50 млрд грн в год.

Министерство финансов настаивает: по меньшей мере на первых порах накопления должны идти в государственный Пенсионный фонд, и государство будет гарантировать возврат этих средств. В офисе президента рассматривают вариант накопления этих средств как в государственном, так и в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), а также на пенсионных счетах в банках.

Каковы риски и преимущества каждого из этих вариантов?

Гарантии в обмен на доверие

В Министерстве финансов не раз объясняли, что преимуществом создания государственного пенсионного фонда для пенсионных накоплений второго уровня является гарантия возврата взносов. Государство создает фонд, контролирует его, но и гарантирует выплаты, если возникнут какие-либо риски.

Но есть и недостатки.

"Если говорить о создании государственного фонда, ключевой вопрос – качество управления им", – говорит руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак.

Руководителем такого фонда должен быть человек, профессиональный в инвестиционных вопросах и государственном регулировании финансовой системы. И что важно – независимый.

"Найти такого специалиста будет непросто, но привлечь его можно только на условиях достойной зарплаты, что оправдано. В этом случае правительству придется принять политически сложное решение", – отмечает Марчак.

К тому же запустить такой институт непросто. Яркий тому пример – Долговое агентство, которое Кабинет министров создал в феврале 2020-го для улучшения управления государственным долгом.

"Хотя и законодательная база есть, и были предусмотрены бюджетные средства, и даже у Минфин имеет нужных специалистов, учреждение так и не заработало. Аналогичная ситуация – с Высшим судом интеллектуальной собственности", – комментирует Марчак.

Другая проблема государственного фонда – возможные злоупотребления на уровне менеджмента, убеждены в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

"Например, это может быть выплата огромных премий, вложение средств по договоренности в неэффективные инструменты. Еще один риск создания государственного фонда – высокие административные расходы, которые будут "съедать" пенсионные накопления", – говорит главный экономист BRDO Юлия Корнеева.

Кроме нечистых на руку руководителей, на деньги такого фонда может посягнуть и само государство.

"Если государство пойдет на аккумуляцию этих средств в госфонде, какие предохранители от того, что у него самого не возникнет соблазн закрыть ресурсом этого фонда дыры в бюджете, которые время от времени возникают?" – говорит советник президента Украины Олег Устенко.

Фактор недоверия

Если создать государственный пенсионный фонд сложно, почему бы не использовать сеть негосударственных, уже работающих на третьем, добровольном уровне? Основная причина – скептицизм украинцев. Доверие украинцев к финансовым институтам слабое, в том числе и из-за банкопада в 2014-2016 годах.

"Банкопад" по своей сути являлся частью процесса очистки национальной банковской системы. Однако Национальный банк проиграл информационную войну, потому ситуация воспринималась населением исключительно в негативном ключе, объясняет Юлия Корнеева.

"Нынешний уровень доверия украинцев к негосударственным пенсионным фондам в Украине делает невозможным в коротком и среднесрочном периодах использование исключительно частных институций для накоплений второго уровня", – убеждена она.

Введение обязательного уровня создаст значительный финансовый ресурс, который необходимо постоянно увеличивать путем эффективного и минимально рискованного инвестирования. Государственный фонд может эффективно сработать со второй частью – выбирать минимально рисковые инвестиции. Но насколько он гибким будет для увеличения активов – это вопрос, считает Олег Устенко.

"Государственный фонд будет работать на низкий уровень риска, а это означает низкую доходность. То есть пенсионные накопления не будут расти так, как они могут расти в частном пенсионном фонде", – объясняет Устенко.

Минимизировать риски слабого менеджмента или злоупотреблений в НПФ, по его мнению, поможет еще более жесткое регулирование.

Оптимальная модель?

В Офисе эффективного регулирования подчеркивают, что и государственный фонд, и НПФ имеют общие ограничения. Основное – отсутствие развитого фондового рынка.

Доходность пенсионных накоплений должна превышать инфляцию, а из эффективных финансовых инструментов есть только государственные ценные бумаги. Инвестируя "пенсионные средства" в них, государство будет финансировать дефицит бюджета, а не будет развивать реальный сектор экономики, отмечает Дарья Марчак.

"Государство – неэффективный собственник. Так что лучше позволить частному бизнесу работать с пенсионными накоплениями, а роль государства свести к регулированию этого рынка", – говорит Устенко. – Но мы должны сохранить солидарную и идти сразу к третьему уровню, добровольному. Это позволит построить доверие.

Модель сосуществования государственного и негосударственных фондов и конкуренция между ними за доверие украинцев выглядит правильно, считает Дарья Марчак.

"На мой взгляд, это правильный подход. Кто-то не доверяет государству и имеет возможность перевести свои накопления под управление негосударственного фонда. Или наоборот. Конкурентный подход сработал в западных странах, где управляющие пенсионными накоплениями хедж-фонды конкурируют между собой за вкладчиков уровнем доходности", – объясняет Марчак.

Впрочем, кроме введения второго накопительного уровня, государству следует задуматься о стратегических вопросах, убежден Устенко. Это значит – решить вопрос: как улучшить демографическую ситуацию и стимулировать рождаемость, как сдержать и вернуть трудовых мигрантов, а также детинизировать рынок труда.

Дарья Паламар

Комментарий Ольги Бондаренко, представительницы Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов, основатель АПФ "Лига Пенсия"

Объем средств в системе будет зависеть от того, какую модель примут. При уровне отчислений 4% от заработной платы всех работающих экономисты оценивают эффект в 60-70 млрд грн уже в первый год реформы, а к 2030 году – более 1 триллиона гривен. Если утвердят модель только с 1% обязательного взноса от работодателя плюс 1% добровольный от работника с дополнительным стимулирующим 1% от государства – здесь может быть от 20 до 50 млрд грн.

Инструменты для инвестирования средств НПФ формирует рынок. Увеличится предложение средств, которые можно инвестировать – вырастет предложение инструментов. Главное, чтобы регулятор своевременно адаптировал нормативное поле для этого и находил баланс между необходимостью контроля и потребностью в диверсификации.

Однозначно, нам нужны будут новые, дополнительные инструменты – и я уверена, что украинские компании будут готовы предложить рынку свои облигации. Покупка акций иностранных компаний, ETF-фондов – эти инструменты доступны для НПФ уже сегодня. Потенциально земля может являться хорошим инструментом.

Сегодня также мы замечаем, что начали выпускать местные облигации и это хороший инструмент, который позволит более активно развивать регионы. Этот инструмент вообще имеет огромный потенциал, нужно учить местную власть пользоваться им.

Имея больше вариантов для инвестирования, НПФ смогут лучше диверсифицировать риски.

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