UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пенсионная реформа состоится не раньше 2023 года – Марченко

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 14:37
Пенсионная реформа состоится не раньше 2023 года – Марченко - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года. Об этом в интервью НВ сказал министр финансов Сергей Марченко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Министр подчеркнул, что правительство должно создать государственный накопительный фонд, где граждане могут накапливать деньги.

По словам Марченко, у каждого будет свой счет, а государство будет компенсировать 1% единого социального взноса.

"Основная задача – мотивировать людей откладывать деньги", — отметил министр.

Читайте также: Как удвоить пенсию, или Что украинцы теряют без пенсионных накоплений

  • Ранее глава Минфина заявлял, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах.
  • По данным опроса социологической компании Gradus Research, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет, 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пенсионная реформа пенсии накопительные пенсии сергей марченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 