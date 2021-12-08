Пенсионная реформа состоится не раньше 2023 года – Марченко

Пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года. Об этом в интервью НВ сказал министр финансов Сергей Марченко.

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Министр подчеркнул, что правительство должно создать государственный накопительный фонд, где граждане могут накапливать деньги.

По словам Марченко, у каждого будет свой счет, а государство будет компенсировать 1% единого социального взноса.

"Основная задача – мотивировать людей откладывать деньги", — отметил министр.

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Ранее глава Минфина заявлял, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах.

По данным опроса социологической компании Gradus Research, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет, 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

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Юрий Тарасовский

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