Пенсионная реформа состоится не раньше 2023 года – Марченко
08.12.2021, 14:37
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года. Об этом в интервью НВ сказал министр финансов Сергей Марченко.
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Министр подчеркнул, что правительство должно создать государственный накопительный фонд, где граждане могут накапливать деньги.
По словам Марченко, у каждого будет свой счет, а государство будет компенсировать 1% единого социального взноса.
"Основная задача – мотивировать людей откладывать деньги", — отметил министр.
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- Ранее глава Минфина заявлял, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах.
- По данным опроса социологической компании Gradus Research, среди жителей городов с населением свыше 50 000 в возрасте 18-60 лет, 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.
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