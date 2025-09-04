В Украине уже два десятилетия функционирует система негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Сегодня на этом рынке действуют 50 фондов, где около 900 тысяч украинцев накапливают свои будущие пенсии. За это время они накопили почти 3,5 млрд грн взносов и выплатили более 2 млрд грн. Только инвестиционный доход системы составил около 5,5 млрд грн.

Об этом шла речь во время круглого стола "20 лет негосударственному пенсионному обеспечению в Украине", который собрал представителей фондов, профильных ассоциаций и регулятора. Участники подвели итоги развития системы и обсудили возможности ее интеграции в экономику страны.

LIGA.net выделила семь основных тезисов из дискуссии и рассказывает о них.

Рынок негосударственных пенсионных фондов: 50 фондов и 900 тысяч участников.

Негосударственные фонды стали важным инструментом дополнительного пенсионного обеспечения для сотен тысяч украинцев. По словам председателя совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяны Сальниковой, система уже доказала свою эффективность.

"В Украине работают 50 негосударственных пенсионных фондов, в которых около 900 тысяч человек накапливают средства на пенсию. За 20 лет они внесли почти 3,5 млрд грн пенсионных взносов. За этот период уже было выплачено 2 млрд грн пенсий", – отметила она.

Сальникова добавила, что за указанный период фонды получили почти 5,5 млрд грн инвестиционного дохода.

Доходность частных фондов превышает инфляцию.

Ряд фондов демонстрирует доходность, которая значительно превышает показатели инфляции. Как подчеркнул председатель совета Всеукраинской ассоциации НПФ Григорий Овчаренко, самые успешные игроки рынка опережают не только инфляцию, но и валютные риски.

"Четыре из пяти крупнейших фондов в Украине успешно опережают и инфляцию, и девальвацию, и подорожание иностранной валюты, а также ставки по депозитам", – сказал он, приведя в качестве примеров "Династия", "Енерит-Украина", "ПриватФонд" и "ОТП Пенсия".

Рост роли физических лиц в накоплениях

Если раньше основу накоплений составляли взносы работодателей, то теперь ситуация изменилась. По словам Татьяны Сальниковой, уже второй год подряд физические лица вносят больше средств, чем компании в интересах своих сотрудников.

"Если на начальном этапе работы пенсионных фондов 97% взносов в них были взносами от работодателей в пользу работников, то уже второй год подряд взносы от физических лиц превышают взносы от работодателей", – уточнила она.

На рынок могут выйти акции государственных компаний

Регулятор рассматривает возможность расширения инструментов для инвесторов. Председатель НКЦПФР Руслан Магомедов сообщилОбсуждается идея выставить на биржу часть акций крупных государственных компаний.

"У нас есть такая инициатива, пока она активно не афишируется, что нужно взять часть прибыльных государственных компаний, которые платят дивиденды, и продать их акции в свободном обращении. Планируется около 7% компаний, и это будут узнаваемые компании – государственные банки или компании энергетического сектора", – рассказал Магомедов.

Среди возможных кандидатов – ПриватБанк, Нафтогаз Украины и Энергоатом.

Он добавил, что это будет первым шагом к формированию сегмента рынка, где бизнес увидит, что механизм действительно работает: выпускаешь какой-то инструмент – акции или корпоративные облигации – и можешь привлечь определенную сумму денег.

Молодые люди все чаще интересуются пенсионными фондами

Негосударственные пенсионные фонды все активнее привлекают молодежь. Если раньше типичным участником был клиент старше 40 лет, то сейчас средний возраст постепенно снижается и составляет 40 лет. По словам генерального директора компании по управлению активами "ОТП Капитал" и председателя совета НПФ "ОТП Пенсия" и НПФ "Фри-Флайт" Натали Меженской, все больше украинцев начинают задумываться о будущем в 20–30 лет.

"Люди, которые приходят к нам через наш сайт, в среднем 37 лет. Среди наших клиентов появились молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Еще пять лет назад увидеть такого человека среди наших пенсионных фондов было исключением, а не правилом. Сейчас это 15% от всех наших привлеченных клиентов", – отметила она.

Частные пенсионные фонды должны обеспечивать качество жизни, а не только выплаты

Главная ценность пенсионной системы заключается не только в финансовых выплатах, но и в создании условий для достойной жизни пожилых людей. Об этом заявил Александр Индыло, заместитель генерального директора Директората развития социального страхования и пенсионного обеспечения Министерства социальной политики.

По его словам, исследования Всемирного банка показывают, что более 80% пожилых людей нуждаются прежде всего не в деньгах, а в услугах – медицинском уходе, социальной поддержке, возможностях для общения. "Человеку нужна поддержка, помощь в старости", – подчеркнул он.

По его мнению, именно частные пенсионные фонды должны стать центром такой экосистемы, которая объединяет финансовые ресурсы с пакетом услуг: медицинских, бытовых, социальных.

"Это медицинские услуги, это жилищно-коммунальные услуги, и это определенные рекреационные услуги или услуги по социализации, поддержанию эмоционального состояния людей", – пояснил он.

Он также отметил, что в мире частные пенсионные фонды предлагают "единое окно" для доступа к различным услугам – от скидок на лекарства и медицинские осмотры до организации путешествий и программ социализации.

Именно эту ключевую модель нам нужно заложить в основу развития именно частного пенсионного обеспечения, – резюмировал Индило.

Пенсионные накопления должны работать в экономике

Новая накопительная система не может ограничиваться только инвестициями в государственные облигации. По его мнению, пенсионные накопления должны поддерживать развитие реального сектора. Об этом заявил Руслан Магомедов.

Он добавил, что солидарная система не выдерживает. Даже если завтра у нас появится накопительная система, остаётся вопрос, куда мы будем вкладывать эти средства? Если в государственные облигации, то нагрузка не уменьшится, а даже увеличится на размер купона, который придётся платить за эти облигации.

"Конечно, мы будем начинать в любом случае с государственных облигаций внутреннего займа. Но тот период, пока они будут существовать, это как раз короткое окно, за которое мы должны создать что-то еще, чтобы деньги от накопительной системы пенсионного обеспечения шли в реальный сектор экономики нашей страны", – подчеркнул он.

В таком случае мы сможем создать что-то лучше, чем наши польские коллеги, на которых мы равнялись много лет, — резюмировал Магамедов.