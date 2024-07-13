Кабмин разрешил районным военным администрациям повышать зарплаты госслужащим

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Кабмин внес разработанные Минреинтеграции изменения в постановления от 25 апреля 2023 №391 и от 25 августа 2023 №928. Эти документы касаются механизма повышения зарплат сотрудникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Ранее список сотрудников согласовывался с областной военной администрацией.

"Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, такой перечень будут согласовывать районные военные администрации", – добавили в ведомстве.