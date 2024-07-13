Кабмін дозволив районним військовим адміністраціям підвищувати зарплати держслужбовцям

Раніше підвищення зарплат працівникам на прифронтових територіях погоджувалося з відповідною ОВА

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Кабмін вніс розроблені Мінреінтеграції зміни до постанов від 25 квітня 2023 року №391 та від 25 серпня 2023 року №928. Ці документи стосуються механізму підвищення зарплат співробітникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Раніше список співробітників узгоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією.

"Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації", – додали у відомстві.