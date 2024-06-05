Рада підтримала надбавку держслужбовцям за додаткове навантаження у міжнародних проєктах

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Щоб мотивувати громади та регіони до міжнародної співпраці, Верховна Рада підтримала введення надбавок держслужбовцям за додаткове навантаження у міжнародних проєктах. Відповідний законопроєкт №10284 у першому читанні підтримали 259 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк у Telegram.

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"Однією з причин низької участі українських громад у реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва, що реалізуються за рахунок коштів бюджетної підтримки, допомоги i грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, є їх недостатня спроможність забезпечити належний рівень оплати праці працівників, які беруть участь в їх формуванні, реалізації та адмініструванні", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Метою законопроєкту є забезпечення належної оплати праці за додаткове навантаження посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, залучених до участі в проєктах, що фінансуються коштами бюджетної підтримки, допомоги i грантів Європейського Союзу, урядів, муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Виплата буде встановлюватись керівником державної служби за поданням у розмірі не більш ніж 50% середньої заробітної плати держслужбовця. Також пропонується, щоб фонд оплати праці формувався коштом міжнародних грантів.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме стимулюванню органів державної влади та місцевого самоврядування до участі в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

У країнах ЄС працівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, залучені до адміністрування таких проєктів та програм, отримують до основної зарплати доплату в межах фінансування проєкту, який вони супроводжують. Це закріплено на законодавчому рівні.

У травні 2024 року уряд підвищив посадові оклади посадовим особам місцевого самоврядування. Мінімальний розмір посадового окладу спеціаліста зріс із 4700 грн до 7350 грн; головного спеціаліста – з 5500 грн до 8601 грн; головного бухгалтера, начальника відділу – з 7200 грн до 11 260, голови – з 15 900 грн до 24 866 грн.