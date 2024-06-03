В Україні середня зарплата зросла на 22,5%: в яких галузях отримують найбільше

У першому кварталі 2024 року сеередня зарплата в Україні становила майже 19 000 грн

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Середня заробітна плата в Україні у першому кварталі 2024 року збільшилася на 22,5% щодо показника минулого року і становить 18 903 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Найвищий рівень заробітних плат зафіксовано у працівників таких видів економічної діяльності:

→ інформація та комунікації – 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому;

→ фінанси, страхова діяльність – 39 116 грн (+18,2%);

→ авіаційний транспорт – 34 699 грн (+30%).

Найменшу середню зарплату отримують у сферах:

→ функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 11 063 грн (+15,1%);

→ діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 11 532 грн (+13,6%);

→ освіта – 12 649 грн (+14,4%).

Водночас найвище зростання середньої заробітної плати у січні-березні 2024 року було у сферах:

→ тимчасове розміщування й організація харчування – на 144,1%, до 15 057 грн;

→ будівництво – на 144%, до 14 561 грн;

→ водний транспорт – на 142%, до 26 085 грн.

Середня зарплата і рівень сплати податків стануть критеріями для бронювання, казав у березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За планами уряду, бізнес, який працює вбілу, мав отримати більше можливостей для бронювання працівників від мобілізації.

Однак підходи влади до бронювання змінилися. За словами голови підкомітету Верховної Ради з нацбезпеки Федора Веніславського, вже цього тижня Кабмін надасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав ЗСУ.

Бронювати від мобілізації будуть професії, а не конкретних людей, наголосив нардеп. В основному це будуть працівники критичних галузей промисловості.