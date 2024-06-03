В Украине средняя зарплата выросла на 22,5%: в каких отраслях получают больше всего

В первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине составила почти 19 000 грн

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Средняя заработная плата в Украине в первом квартале 2024 года увеличилась на 22,5% по отношению к показателю прошлого года и составляет 18 903 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован у работников следующих видов экономической деятельности:

→ информация и коммуникации – 49 473 грн, что на 35,6% больше, чем год назад;

→ финансы, страховая деятельность – 39 116 грн (+18,2%);

→ авиационный транспорт – 34 699 грн (+30%).

Наименьшую среднюю зарплату получают в сферах:

→ функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – 11 063 грн (+15,1%);

→ деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 532 грн (+13,6%);

→ образование – 12 649 грн (+14,4%).

При этом самый высокий рост средней заработной платы в январе-марте 2024 года был в сферах:

→ временное размещение и организация питания – на 144,1%, до 15 057 грн;

→ строительство – на 144%, до 14 561 грн;

→ водный транспорт – на 142%, до 26 085 грн.

Средняя зарплата и уровень уплаты налогов станут критериями бронирования, говорил в марте премьер-министр Денис Шмыгаль. По планам правительства, бизнес, работающий по-белому, должен получить больше возможностей для бронирования работников от мобилизации.

Однако подходы властей к бронированию изменились. По словам главы подкомитета Верховной Рады по нацбезопасности Федора Вениславского, уже на этой неделе Кабмин предоставит перечень специальностей и должностей, не подлежащих призыву в ряды ВСУ.

Бронировать от мобилизации будут профессии, а не конкретных людей, подчеркнул нардеп. В основном это будут работники критических отраслей промышленности.