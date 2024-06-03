В Украине средняя зарплата выросла на 22,5%: в каких отраслях получают больше всего
Средняя заработная плата в Украине в первом квартале 2024 года увеличилась на 22,5% по отношению к показателю прошлого года и составляет 18 903 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
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Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован у работников следующих видов экономической деятельности:
→ информация и коммуникации – 49 473 грн, что на 35,6% больше, чем год назад;
→ финансы, страховая деятельность – 39 116 грн (+18,2%);
→ авиационный транспорт – 34 699 грн (+30%).
Наименьшую среднюю зарплату получают в сферах:
→ функционирование библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – 11 063 грн (+15,1%);
→ деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 532 грн (+13,6%);
→ образование – 12 649 грн (+14,4%).
При этом самый высокий рост средней заработной платы в январе-марте 2024 года был в сферах:
→ временное размещение и организация питания – на 144,1%, до 15 057 грн;
→ строительство – на 144%, до 14 561 грн;
→ водный транспорт – на 142%, до 26 085 грн.
Средняя зарплата и уровень уплаты налогов станут критериями бронирования, говорил в марте премьер-министр Денис Шмыгаль. По планам правительства, бизнес, работающий по-белому, должен получить больше возможностей для бронирования работников от мобилизации.
Однако подходы властей к бронированию изменились. По словам главы подкомитета Верховной Рады по нацбезопасности Федора Вениславского, уже на этой неделе Кабмин предоставит перечень специальностей и должностей, не подлежащих призыву в ряды ВСУ.
Бронировать от мобилизации будут профессии, а не конкретных людей, подчеркнул нардеп. В основном это будут работники критических отраслей промышленности.
- С 2024 года в Украине изменилась оплата труда для государственных служащих, которая ограничила их премии.
- 15 мая глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина заявила, что на государственной службе катастрофически не хватает специалистов.
- В марте 2024 года Минфин запустил "дашборд" с размером зарплаты на государственной службе. Он свидетельствует, что наибольшую среднюю зарплату в размере 68 900 грн получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В областных администрациях она менее 20 000 грн.