Рада поддержала надбавку госслужащим за дополнительную нагрузку в международных проектах

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Чтобы мотивировать общины и регионы к международному сотрудничеству, Верховная Рада поддержала введение надбавок госслужащим за дополнительную нагрузку в международных проектах. Соответствующий законопроект №10284 в первом чтении поддержали 259 народных депутатов, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

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"Одна из причин низкого участия украинских общин в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества, реализуемых за счет средств бюджетной поддержки, помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, является их недостаточная способность обеспечить надлежащий уровень оплаты труда работников, участвующих в их формировании, реализации и администрировании", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Целью законопроекта является обеспечение надлежащей оплаты труда за дополнительную нагрузку должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, привлеченных к участию в проектах, финансируемых за счет средств бюджетной поддержки, помощи и грантов Европейского Союза, правительств, муниципалитетов иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Выплата будет устанавливаться руководителем государственной службы по представлению в размере не более 50% от средней заработной платы госслужащего. Также предлагается, чтобы фонд оплаты труда формировался за счет международных грантов.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать стимулированию органов государственной власти и местного самоуправления к участию в реализации проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.

В странах ЕС сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления, привлеченные к администрированию таких проектов и программ, получают к основной зарплате доплату в рамках финансирования сопровождаемого ими проекта. Это закреплено на законодательном уровне.

В мае 2024 года правительство повысило должностные оклады должностным лицам местного самоуправления. Минимальный размер должностного оклада специалиста вырос с 4700 грн до 7350 грн; главного специалиста – с 5500 грн до 8601 грн; главного бухгалтера, начальника отдела – с 7200 грн до 11 260, председателя – с 15 900 грн до 24 866 грн.