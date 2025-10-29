Майже 80% держслужбовців вважають, що їм платять занадто мало

Відповідальний за аудит член Рахункової палати Кирило Клименко (Фото: Рахункова палата)

Майже 80% державних службовців вважають, що їм платять занадто мало, повідомила у вівторок Рахункова палата.

Опитування, проведене нею в межах аудиту за 2023-2025 роки серед понад 34 900 державних службовців зі 114 органів влади, виявило масштабне незадоволення чинною системою оплати праці.

78,6% опитаних заявили, що їхня зарплата не відповідає обсягу професійних обов'язків та не винагороджує ініціативність. Майже половина респондентів вважає свою заробітну плату несправедливою, порівнюючи з оплатою на аналогічних посадах в інших інституціях.

Дані Національного агентства з питань державної служби за 2024 рік підтверджують критичну ситуацію: майже половина державних службовців серед основних причин звільнення назвала критично низький рівень оплати праці, який не забезпечує навіть базових фінансових потреб.

За висновками Рахункової палати, однією з причин такої ситуації стала невдала реалізація реформи системи оплати праці державних службовців, що розпочалася ще у 2016 році.

Ключовим елементом реформи стало впровадження з 2024 року класифікації посад, яка передбачає віднесення кожної посади до відповідної сім’ї, рівня та юрисдикції.

У процесі реалізації цієї реформи відбулися помітні зміни у структурі заробітної плати:



→ посадовий оклад визначено як основний елемент її формування;

→ досягнуто співвідношення 81,7% сталої частини до 18,3% варіативної;

→ надбавку за вислугу років зменшено з 50% до 30%;

→ середньомісячна заробітна плата державних службовців зросла на 43%, порівнюючи з 2023 роком.

Проте Рахункова палата дійшла висновку, що реформа не досягла очікуваних результатів, а головний принцип "рівна оплата за однакову працю" був знівельований.

"У підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулювальною. Очікуваного ефекту – підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто. Ба більше, держава досі не володіє повною та перевіреною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям", – йдеться у висновках Рахункової палати.