Майже 80% держслужбовців вважають, що їм платять занадто мало
Майже 80% державних службовців вважають, що їм платять занадто мало, повідомила у вівторок Рахункова палата.
Опитування, проведене нею в межах аудиту за 2023-2025 роки серед понад 34 900 державних службовців зі 114 органів влади, виявило масштабне незадоволення чинною системою оплати праці.
78,6% опитаних заявили, що їхня зарплата не відповідає обсягу професійних обов'язків та не винагороджує ініціативність. Майже половина респондентів вважає свою заробітну плату несправедливою, порівнюючи з оплатою на аналогічних посадах в інших інституціях.
Дані Національного агентства з питань державної служби за 2024 рік підтверджують критичну ситуацію: майже половина державних службовців серед основних причин звільнення назвала критично низький рівень оплати праці, який не забезпечує навіть базових фінансових потреб.
За висновками Рахункової палати, однією з причин такої ситуації стала невдала реалізація реформи системи оплати праці державних службовців, що розпочалася ще у 2016 році.
Ключовим елементом реформи стало впровадження з 2024 року класифікації посад, яка передбачає віднесення кожної посади до відповідної сім’ї, рівня та юрисдикції.
У процесі реалізації цієї реформи відбулися помітні зміни у структурі заробітної плати:
→ посадовий оклад визначено як основний елемент її формування;
→ досягнуто співвідношення 81,7% сталої частини до 18,3% варіативної;
→ надбавку за вислугу років зменшено з 50% до 30%;
→ середньомісячна заробітна плата державних службовців зросла на 43%, порівнюючи з 2023 роком.
Проте Рахункова палата дійшла висновку, що реформа не досягла очікуваних результатів, а головний принцип "рівна оплата за однакову працю" був знівельований.
"У підсумку проведеної реформи система оплати праці на державній службі не стала більш справедливою, прозорою чи стимулювальною. Очікуваного ефекту – підвищення мотивації, прозорості та конкурентоспроможності державної служби – не досягнуто. Ба більше, держава досі не володіє повною та перевіреною інформацією про фактичні нарахування заробітної плати державним службовцям", – йдеться у висновках Рахункової палати.
- У 2025 році Верховна Рада ухвалила ще один закон про реформу оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Він передбачає розмежування оплати праці на сталу заробітну плату (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державних службовців) та варіативну (премії).
- Розмір посадового окладу варіюватиметься від 2,5 до 37,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня (тобто від 7570 грн до 113 550 грн, якщо брати ПМПО на 2025 рік).
