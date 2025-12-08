В Молдове нашли $107 млн криптовалюты для финансирования пророссийских партий

Глава МИД Молдовы Михай Попшой (фото - EPA)

Правоохранители Молдовы заблокировали криптовалютные активы на сумму $107 млн, которые, по данным властей, предназначались для финансирования пророссийских партий и сетей влияния. Об этом вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне, сообщает государственный телеканал "Молдова 1".

Для небольшой страны такие деньги – "настоящее цунами", подчеркнул Попшой. Свободное обращение таких средств могло бы привести к серьезной политической и экономической дестабилизации страны.

Суммы, которые Россия вкладывает в дестабилизацию Молдовы, сопоставимы с государственными расходами в ключевых сферах, сказал Попшой. Кроме заблокированных $107 млн в криптовалюте, десятки и сотни миллионов леев направлялись на финансирование пророссийских партий, платных протестов и сетей влияния.

Это лишь часть масштабной кампании вмешательства, которую РФ ведет против Молдовы, подчеркнул министр. По его словам, Молдова стала "полигоном для гибридных тактик Кремля", которые включают покупку политического влияния, организацию протестов и использование сложных схем с криптовалютами.

По словам Попшоя, власти усилили защиту информационного пространства и инфраструктуры выборов, работая совместно с партнерами из США, ЕС и Румынии. Благодаря этому удалось предотвратить сценарий, при котором Кремль мог бы попытаться вывести системы из строя в ночь выборов для дискредитации результатов.