Молдова попросит МВФ о новой программе, хотя не имеет в ней острой необходимости

Александр Мунтяну (Фото: пресс-служба правительства Молдовы)

Молдова вслед за Украиной попросит Международный валютный фонд о новой программе, хотя и не имеет в ней острой необходимости. Об этом рассказал новый премьер-министр Александр Мунтяну в эфире местного телеканала Jurnal TV.

"Было бы хорошо иметь программу с МВФ, потому что это дополнительный кредит доверия, это признание нашего макроэкономического состояния. Нет острой потребности в финансировании от МВФ, но мы хотели бы иметь программу с ними как дополнительное подтверждение нашего хорошего финансового положения. Наличие программы с МВФ повысит наш рейтинг и классификацию. Это означает, что все кредиты, которые мы получим, будут иметь более низкую процентную ставку, а значит, финансовые рынки, безусловно, положительно отреагируют на эту программу", – цитирует Мунтяну Молдпрес.

Предыдущая 40-месячная программа ECF/EFF (Extended Credit Facility и Extended Fund Facility) для Молдовы была одобрена в декабре 2021 года и расширена в мае 2022 года до $805 млн. Кроме того, в декабре 2023 года была одобрена новая договоренность в рамках RSF (Resilience and Sustainability Trust).

Общая сумма выделенных Молдове средств в рамках этих программ составляет $810 млн по состоянию на декабрь 2024 года.

Два последних транша на общую сумму $170 млн Молдова не получила из-за смены приоритетов.