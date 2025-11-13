Молдова не получила два последних транша по программе МВФ

Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд прекратил кредитную программу с Молдовой, не выплатив два последних транша на общую сумму $170 млн, сообщило агентство Инфотаг со ссылкой на главу профильного комитета парламента страны Раду Мариан.

"У нас был завершенный программный цикл с МВФ, и уже в декабре в Кишинев приедет новая миссия фонда, чтобы обсудить, что реализовано, а что – нет. Сотрудничество с МВФ продолжается – это важный партнер для нас", – сказал он.

По его словам, власти нашли альтернативные ресурсы: кредит от правительства Франции и другие источники.

"В какой-то момент приоритеты были другими, поэтому программа закончилась. Но мы покрыли все потребности бюджета на 2025 год и сейчас угрозы для государственного бюджета нет", – сказал он.

Министр финансов страны Андриан Гаврилице подтвердил, что Молдова не получила два транша, но подчеркнул, что это "не стало проблемой".

Он сообщил, что начало выделения средств в рамках Плана роста для Молдовы со стороны ЕС и поддержка со стороны Франции позволили обеспечить финансирование бюджета практически на тех же условиях.

"К тому же мы ведем дискуссии с МВФ. В декабре должна прибыть миссия, чтобы обсудить планы и дальнейшее сотрудничество", – сказал Гаврилице.