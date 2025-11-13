Молдова не получила два последних транша по программе МВФ
Международный валютный фонд прекратил кредитную программу с Молдовой, не выплатив два последних транша на общую сумму $170 млн, сообщило агентство Инфотаг со ссылкой на главу профильного комитета парламента страны Раду Мариан.
"У нас был завершенный программный цикл с МВФ, и уже в декабре в Кишинев приедет новая миссия фонда, чтобы обсудить, что реализовано, а что – нет. Сотрудничество с МВФ продолжается – это важный партнер для нас", – сказал он.
По его словам, власти нашли альтернативные ресурсы: кредит от правительства Франции и другие источники.
"В какой-то момент приоритеты были другими, поэтому программа закончилась. Но мы покрыли все потребности бюджета на 2025 год и сейчас угрозы для государственного бюджета нет", – сказал он.
Министр финансов страны Андриан Гаврилице подтвердил, что Молдова не получила два транша, но подчеркнул, что это "не стало проблемой".
Он сообщил, что начало выделения средств в рамках Плана роста для Молдовы со стороны ЕС и поддержка со стороны Франции позволили обеспечить финансирование бюджета практически на тех же условиях.
"К тому же мы ведем дискуссии с МВФ. В декабре должна прибыть миссия, чтобы обсудить планы и дальнейшее сотрудничество", – сказал Гаврилице.
- 40-месячная программа ECF/EFF (Extended Credit Facility и Extended Fund Facility) для Молдовы была одобрена в декабре 2021 года и расширена в мае 2022 года до $805 млн. Кроме того, в декабре 2023 года была одобрена новая договоренность в рамках RSF (Resilience and Sustainability Trust).
- Общая сумма выделенных Молдове средств в рамках этих программ составила $810 млн по состоянию на декабрь 2024 года.
