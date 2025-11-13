Молдова не отримала два останні транші за програмою МВФ

Кредитна програма для сусіда України завершилася достроково без двох виплат

Міжнародний валютний фонд припинив кредитну програму з Молдовою, не виплативши два останні транші на загальну суму $170 млн, повідомило агентство Інфотаг із посиланням на голову профільного комітету парламенту країни Раду Маріан.

"У нас був завершений програмний цикл із МВФ, і вже у грудні до Кишинева приїде нова місія фонду, щоб обговорити, що реалізовано, а що – ні. Співпраця з МВФ триває – це важливий партнер для нас", – сказав він.

За його словами, влада знайшла альтернативні ресурси: кредит від уряду Франції та інші джерела.

"У якийсь момент пріоритети були іншими, тому програма закінчилася. Але ми покрили всі потреби бюджету на 2025 року і наразі загрози для державного бюджету немає", – сказав він.

Міністр фінансів країни Андріан Гаврилице підтвердив, що Молдова не отримала два транші, але наголосив, що це "не стало проблемою".

Він повідомив, що початок виділення коштів у рамках Плану зростання для Молдови з боку ЄС та підтримка з боку Франції дозволили забезпечити фінансування бюджету практично на тих же умовах.

"До того ж ми ведемо дискусії з МВФ. У грудні має прибути місія, щоб обговорити плани та подальшу співпрацю", – сказав Гаврилице.