Молдова не отримала два останні транші за програмою МВФ
Міжнародний валютний фонд припинив кредитну програму з Молдовою, не виплативши два останні транші на загальну суму $170 млн, повідомило агентство Інфотаг із посиланням на голову профільного комітету парламенту країни Раду Маріан.
"У нас був завершений програмний цикл із МВФ, і вже у грудні до Кишинева приїде нова місія фонду, щоб обговорити, що реалізовано, а що – ні. Співпраця з МВФ триває – це важливий партнер для нас", – сказав він.
За його словами, влада знайшла альтернативні ресурси: кредит від уряду Франції та інші джерела.
"У якийсь момент пріоритети були іншими, тому програма закінчилася. Але ми покрили всі потреби бюджету на 2025 року і наразі загрози для державного бюджету немає", – сказав він.
Міністр фінансів країни Андріан Гаврилице підтвердив, що Молдова не отримала два транші, але наголосив, що це "не стало проблемою".
Він повідомив, що початок виділення коштів у рамках Плану зростання для Молдови з боку ЄС та підтримка з боку Франції дозволили забезпечити фінансування бюджету практично на тих же умовах.
"До того ж ми ведемо дискусії з МВФ. У грудні має прибути місія, щоб обговорити плани та подальшу співпрацю", – сказав Гаврилице.
- 40-місячна програма ECF/EFF (Extended Credit Facility і Extended Fund Facility) для Молдови була схвалена в грудні 2021 року та розширена в травні 2022 року до $805 млн. Крім того, у грудні 2023 року була схвалена нова домовленість у рамках RSF (Resilience and Sustainability Trust).
- Загальна сума виділених Молдові коштів у рамках цих програм становить $810 млн станом на грудень 2024 року.
Коментарі (0)