Молдова попросить МВФ про нову програму, хоч не має в ній гострої потреби

Александр Мунтяну (Фото: пресслужба уряду Молдови)

Молдова слідом за Україною попросить Міжнародний валютний фонд про нову програму, хоч і не має в ній гострої потреби. Про це розповів новий прем'єр-міністр Александр Мунтяну в ефірі місцевого телеканалу Jurnal TV.

"Було б добре мати програму з МВФ, бо це додатковий кредит довіри, це визнання нашого макроекономічного стану. Немає гострої потреби у фінансуванні від МВФ, але ми хотіли б мати програму з ними як додаткове підтвердження нашого хорошого фінансового становища. Наявність програми з МВФ підвищить наш рейтинг та класифікацію. Це означає, що всі кредити, які ми отримаємо, матимуть нижчу відсоткову ставку, а отже, фінансові ринки, безумовно, позитивно відреагують на цю програму", – цитує Мунтяну Молдпрес.

Попередня 40-місячна програма ECF/EFF (Extended Credit Facility і Extended Fund Facility) для Молдови була схвалена в грудні 2021 року та розширена в травні 2022 року до $805 млн. Крім того, у грудні 2023 року була схвалена нова домовленість у рамках RSF (Resilience and Sustainability Trust).

Загальна сума виділених Молдові коштів у рамках цих програм становить $810 млн станом на грудень 2024 року.

Два останні транші на загальну суму $170 млн Молдова не отримала через зміну пріоритетів.