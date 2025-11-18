В соцсетях появились слухи о новой купюре 5000 грн с Кулишем. НБУ говорит: фейк

Фото: YouTube / Щоденник колекціонера

В социальных сетях в последние дни появились видео якобы с дизайном "новой банкноты 5000 гривень" с Пантелеймоном Кулишем. На самом деле на них – презентационная бона 2008 года, которая демонстрировала возможности банкнотно-монетного двора НБУ, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Это изделие является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ, но не является банкнотой – не содержит обозначения номинала и названия/обозначения денежной единицы Украины "гривня", а следовательно, не может быть введено в обращение как платежное средство (и не планируется!)" – заявил НБУ.

Национальный банк не разрабатывает дизайн банкноты номиналом 5000 грн, а если решение об обновлении номинального ряда банкнот национальной валюты Украины будет изменено, НБУ пообещал публично об этом сообщить.