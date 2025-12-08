Минфин объявил о повышении стипендий в 2026 году: возрастут на 100%

Фото: Depositphotos

С 1 сентября 2026 года в Украине возрастут студенческие стипендии, сообщило Министерство финансов. В последний раз их пересматривали четыре года назад.

С 2022 года обычная академическая стипендия составляет 2 000 гривен, повышенная – 2 910 гривен.

После повышения их размеры составят, соответственно, 4 000 грн и до 5 820 грн.

Также возрастут все остальные стипендии:

→ стипендия президента Украины – с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;

→ стипендия Верховной Рады – с 4 400 грн до 8 800 грн;

→ стипендия Кабинета министров – с 4 000 грн до 8 000 грн;

→ стипендия по отраслевому принципу – с 2 550 грн до 5 100 грн;

→ стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 3 710 грн до 7 420 грн.

Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:

→ обычная – с 1 510 грн до 3 020 грн;

→ повышенная – с 2 197 грн до 4 394 грн;

→ президентская – с 7 600 грн до 15 200 грн;

→ стипендия Верховной Рады – с 3 320 грн до 6 640 грн;

→ стипендия по отраслевому принципу – с 1 930 грн до 3 860 грн;

→ стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 2 809 грн до 5 618 грн.

В государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.