Як Росія може помститися за конфіскацію її активів: оцінка Reuters

Росія погрожує катастрофічними наслідками за конфіскацію її активів. Агентство Reuters опитало експертів, якою може бути ця відповідь

Фото: EPA

На території Росії недостатньо західних активів для пропорційної конфіскації у відповідь, але вона все одно має способи помститися Заходу, якщо той наважиться на стягнення її міжнародних резервів та інших державних активів, пише Reuters.

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У червні Велика сімка (G7) має вирішити, як використати російські активи на користь України. Росія попередила, що будь-яка спроба заволодіти її активами буде розглядатися як "бандитизм" і матиме катастрофічні наслідки. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв у суботу написав у Telegram, що у Росії немає достатньо державних активів, щоб помститися "симетрично", тому вона буде діяти "асиметрично" й відбиратиме активи приватних інвесторів – такий крок, за його словами, буде не менш болючим.

За оцінками спеціалістів, з якими поспілкувалося агентство Reuters, найімовірнішою відповіддю Росії буде конфіскація грошей та цінних паперів зі спеціальних рахунків типу "С" із заблокованим доступом. Росія не розголошує, скільки саме активів на цих рахунках, але ця сума нібито порівнянна із замороженими на Заході $300 млрд.

Інший спосіб помститися Росія уже використовує, змушуючи західні компанії продавати свій російський бізнес за половину вартості й менше або передавати його під державне управління.

Ще одна сфера впливу, яка залишається у Росії, – це брюссельський депозитарій Euroclear, який зберігає більшість російських резервів.

По-перше, конфіскація російських активів може змусити інші країни, такі як Китай, репатріювати резерви для їх безпеки. А по-друге, існує ризик, що Росія може через суд спробувати конфіскувати активи Euroclear у депозитаріях в Гонконгу, Дубаї тощо. Це може виснажити його капітал і призвести до того, що Euroclear знадобляться великі грошові вливання.