Как Россия может отомстить за конфискацию ее активов: оценка Reuters

Россия угрожает катастрофическими последствиями за конфискацию ее активов. Агентство Reuters опросило экспертов, каким может быть этот ответ

Фото: EPA

На территории России недостаточно западных активов для пропорциональной ответной конфискации, но у нее все равно есть способы отомстить Западу, если тот решится на взыскание ее международных резервов и других государственных активов, пишет Reuters.

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В июне Большая семерка (G7) должна решить, как использовать российские активы в пользу Украины. Россия предупредила, что любая попытка завладеть ее активами будет рассматриваться как "бандитизм" и будет иметь катастрофические последствия. Бывший президент России Дмитрий Медведев в субботу написал в Telegram, что у России нет достаточно государственных активов, чтоб отомстить "симметрично", поэтому она будет действовать "ассиметрично" и отбирать активы частных инвесторов – такой шаг, по его словам, будет не менее болезненным.



По оценкам специалистов, с которыми пообщалось агентство Reuters, самым вероятным ответом России будет конфискация денег и ценных бумаг со специальных счетов типа "С" с заблокированным доступом. Россия не разглашает, сколько именно активов на этих счетах, но эта сумма якобы сравнима с замороженными на Западе $300 млрд.

Другой способ отомстить Россия уже использует, заставляя западные компании продавать свой российский бизнес за половину стоимости и меньше или передавать его под государственное управление.

Еще одна сфера влияния, которая остается у России, – это брюссельский депозитарий Euroclear, хранящий большинство российских резервов.

Во-первых, конфискация российских активов может вынудить другие страны, такие как Китай, репатриировать резервы для их безопасности. А во-вторых, существует риск, что Россия может через суд попытаться конфисковать активы Euroclear в депозитариях в Гонконге, Дубае и т.д. Это может истощить его капитал и привести к тому, что Euroclear понадобятся большие денежные вливания.