Как Россия может отомстить за конфискацию ее активов: оценка Reuters
На территории России недостаточно западных активов для пропорциональной ответной конфискации, но у нее все равно есть способы отомстить Западу, если тот решится на взыскание ее международных резервов и других государственных активов, пишет Reuters.
По оценкам специалистов, с которыми пообщалось агентство Reuters, самым вероятным ответом России будет конфискация денег и ценных бумаг со специальных счетов типа "С" с заблокированным доступом. Россия не разглашает, сколько именно активов на этих счетах, но эта сумма якобы сравнима с замороженными на Западе $300 млрд.
Другой способ отомстить Россия уже использует, заставляя западные компании продавать свой российский бизнес за половину стоимости и меньше или передавать его под государственное управление.
Еще одна сфера влияния, которая остается у России, – это брюссельский депозитарий Euroclear, хранящий большинство российских резервов.
Во-первых, конфискация российских активов может вынудить другие страны, такие как Китай, репатриировать резервы для их безопасности. А во-вторых, существует риск, что Россия может через суд попытаться конфисковать активы Euroclear в депозитариях в Гонконге, Дубае и т.д. Это может истощить его капитал и привести к тому, что Euroclear понадобятся большие денежные вливания.
Существует три сценария использования замороженных российских активов:желательный для Украины (конфискация замороженных российских активов в пользу Украины), нейтральный (использование доходов в качестве залога для привлечения долгового финансирования для Украины), пессимистический (текущее отчисление доходов, начисленных от российских активов, в пользу Украины).
- Евросоюз сейчас идет по пессимистическому сценарию, но США на встречах G7 предложили рассмотреть нейтральный вариант, а Конгресс США предоставил Белому дому полномочия применить конфискацию российских активов (которых у США не очень много).