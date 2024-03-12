FT: Первый транш из замороженных активов России может быть в июле

Брюссель пытается открыть новый источник финансирования Украины. Одна из причин – неопределенность с деньгами от США

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Европейский Союз попытается ускорить выделение Украине прибыли, которую получает депозитарий Euroclear от замороженных российских активов. Первый транш может быть уже в июле, если страны-члены ЕС согласуют это решение, пишет Financial Times.

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Газета со ссылкой на европейских чиновников пишет, что в 2023 году этот источник финансирования может принести Украине от 2 млрд до 3 млрд евро.



В целом до 2027 года Украина может рассчитывать на сумму до 20 млрд евро.

Если план согласуют, эти деньги, в отличие от другой международной финансовой помощи, Украина сможет использовать для войны, а не восстановления. По крайней мере на этом настаивает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно предложению Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, Брюссель хочет изъять 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов на счетах Euroclear, и перечислить их в бюджет ЕС.

Затем деньги будут выплачиваться ежеквартально или дважды в год и "могут быть использованы в интересах Украины в соответствии с разными договоренностями", говорится в проекте.