FT: Первый транш из замороженных активов России может быть в июле
Европейский Союз попытается ускорить выделение Украине прибыли, которую получает депозитарий Euroclear от замороженных российских активов. Первый транш может быть уже в июле, если страны-члены ЕС согласуют это решение, пишет Financial Times.
В целом до 2027 года Украина может рассчитывать на сумму до 20 млрд евро.
Если план согласуют, эти деньги, в отличие от другой международной финансовой помощи, Украина сможет использовать для войны, а не восстановления. По крайней мере на этом настаивает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Согласно предложению Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, Брюссель хочет изъять 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов на счетах Euroclear, и перечислить их в бюджет ЕС.
Затем деньги будут выплачиваться ежеквартально или дважды в год и "могут быть использованы в интересах Украины в соответствии с разными договоренностями", говорится в проекте.
- 29 января послы ЕС достигли принципиального согласия использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине, а 12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться прибылью, полученной от операций с этими активами.
- Другие партнеры Украины поддерживают более радикальное использование российских активов. К примеру, Великобритания поддерживает идею с репарационными бондами – привлечение финансовой помощи для Украины под залог замороженных активов России.
- Глава Euroclear считает, что использование замороженных российских активов в качестве залога для репарационных бондов для Украины может негативно отразиться на финансовой стабильности в Европе.