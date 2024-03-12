FT: Перший транш із заморожених активів Росії може бути в липні

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Європейський Союз спробує прискорити виділення Україні прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів. Перший транш може бути уже в липні, якщо країни-члени ЄС погодять це рішення, пише Financial Times.

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Газета з посиланням на європейських чиновників пише, що у 2023 році це джерело фінансування може принести Україні від 2 млрд до 3 млрд євро.

Загалом до 2027 року Україна може розраховувати на суму до 20 млрд євро.

Якщо план погодять, ці гроші, на відміну від іншої міжнародної фінансової допомоги, Україна зможе використати для війни, а не відновлення. Принаймні на цьому наполягає президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, з якою ознайомилася Financial Times, Брюссель вилучить 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених російських активів на рахунках Euroclear, і перерахує їх до бюджету ЄС.

Потім гроші виплачуватимуться щоквартально або двічі на рік і "можуть бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей", йдеться в проєкті.