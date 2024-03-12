FT: Перший транш із заморожених активів Росії може бути в липні
Європейський Союз спробує прискорити виділення Україні прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів. Перший транш може бути уже в липні, якщо країни-члени ЄС погодять це рішення, пише Financial Times.
Газета з посиланням на європейських чиновників пише, що у 2023 році це джерело фінансування може принести Україні від 2 млрд до 3 млрд євро.
Загалом до 2027 року Україна може розраховувати на суму до 20 млрд євро.
Якщо план погодять, ці гроші, на відміну від іншої міжнародної фінансової допомоги, Україна зможе використати для війни, а не відновлення. Принаймні на цьому наполягає президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Згідно з пропозицією Єврокомісії, з якою ознайомилася Financial Times, Брюссель вилучить 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених російських активів на рахунках Euroclear, і перерахує їх до бюджету ЄС.
Потім гроші виплачуватимуться щоквартально або двічі на рік і "можуть бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей", йдеться в проєкті.
- 29 січня посли ЄС досягли принципової згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні, а 12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.
- Інші партнери України підтримують радикальніше використання російських активів. Наприклад, Велика Британія підтримує ідею з репараційними бондами – залучення фінансової допомоги для України під заставу заморожених активів Росії.
- Глава Euroclear вважає, що використання заморожених російських активів як застави для репараційних бондів для України може негативно вплинути на фінансову стабільність у Європі.