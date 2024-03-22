ЄС може передати Україні перші 1 млрд євро від заморожених активів РФ уже в липні

Лідери Євросоюзу погодилися конфіскувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і передати його Україні

Фото: EPA

Україна може отримати перші 1 млрд євро прибутку від заморожених російських активів вже на початку липня. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС в Брюсселі.

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"Я сказала лідерам [країн Євросоюзу], що якщо ми зараз швидко підготуємо пропозицію, то зможемо виплатити перший мільярд першого липня. Тож це залежить від нас", – сказала вона, додавши, що існує сильна підтримка використання доходів на "військові цілі для України".

Лідери ЄС 21 березня погодилися конфіскувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і передати його Україні. За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро до 2027 року.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував використати 90% доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для української армії.

10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди стосовно використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що західні союзники спрямують кошти від заморожених активів країни-агресора на військову допомогу Україні.

Проти передавання доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для української армії виступила Австрія.