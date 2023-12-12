ЄС планує щороку передавати Україні 3 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Прапор Євросоюзу (Фото - EPA)

Європейська комісія планує зібрати 15 млрд євро для допомоги Україні з доходів від заморожених у Європейському Союзі російських активів. Про це інформує Financial Times із посиланням на джерела.

Цільовими будуть лише надходження від активів Центрального банку Росії.



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Спершу Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках. На другому етапі плану прибуток переведуть до загального бюджету ЄС.

За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.

Держави-члени ЄС мають одностайно підтримати план, а також подальші кроки щодо його реалізації, перш ніж ці гроші зможуть переказати Україні.