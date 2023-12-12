ЕС планирует ежегодно передавать Украине 3 млрд евро доходов от замороженных активов РФ
Европейская комиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине по доходам от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Целевыми будут только поступления от активов Центрального банка России.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Сначала Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах. На втором этапе плана прибыль переведут в общий бюджет ЕС.
По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год или 15 млрд евро с 2023 по 2027 год. Сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.
Государства-члены должны единогласно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем эти деньги смогут перевести Украине.
- Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.
- В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.
- Использование прибыли от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины может нанести ущерб репутации евро, считают в ЕЦБ.