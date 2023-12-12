ЕС планирует ежегодно передавать Украине 3 млрд евро доходов от замороженных активов РФ
Флаг Евросоюза (Фото - EPA)

Европейская комиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине по доходам от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Целевыми будут только поступления от активов Центрального банка России.

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Сначала Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах. На втором этапе плана прибыль переведут в общий бюджет ЕС.

По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год или 15 млрд евро с 2023 по 2027 год. Сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

Государства-члены должны единогласно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем эти деньги смогут перевести Украине.

  • Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.
  • В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.
  • Использование прибыли от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины может нанести ущерб репутации евро, считают в ЕЦБ.
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