ЕС планирует ежегодно передавать Украине 3 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Флаг Евросоюза (Фото - EPA)

Европейская комиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине по доходам от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Целевыми будут только поступления от активов Центрального банка России.



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Сначала Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах. На втором этапе плана прибыль переведут в общий бюджет ЕС.

По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год или 15 млрд евро с 2023 по 2027 год. Сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

Государства-члены должны единогласно поддержать план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем эти деньги смогут перевести Украине.