ЕС может передать Украине первые 1 млрд евро от замороженных активов РФ уже в июле

Лидеры Евросоюза согласились конфисковать большую часть прибыли, полученной от замороженных российских активов, и передать ее Украине

Фото: EPA

Украина может получить первые 1 млрд евро дохода от замороженных российских активов уже в начале июля. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Я сказала лидерам [стран Евросоюза], что если мы сейчас быстро подготовим предложение, то сможем выплатить первый миллиард первого июля. Так что это зависит от нас", – сказала она, добавив, что существует сильная поддержка использования доходов на "военные цели для Украины".

Лидеры ЕС 21 марта согласились конфисковать большую часть прибыли, полученной от замороженных российских активов, и передать ее Украине. По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год, или 15 млрд евро до 2027 года.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил использовать 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для украинской армии.

10% будут переведены в бюджет ЕС с целью использования их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

На минувшей неделе канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что западные союзники направят средства от замороженных активов страны-агрессора на военную помощь Украине.

Против передачи доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для украинской армии выступила Австрия.